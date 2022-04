annonse

Vi må verne om billigmaten, det er ikke alle som har råd til merkevarer.

– SV og Senterpartiet har gått i bresjen for å se på mulighetene for å forby EMV-produkter, som er matvarebutikkenes egne merkenavn, slik som Eldorado og First Price (Norgesgruppen) og Xtra (Coop), skriver Yngve Werner Monrad, uavhengig kommunestyrerepresentant, Tvedestrand i Dagsavisen, legger til:

– Jeg forstår tanken bak, som blant annet går på å begrense kjedemakten og bedre forholdene for mindre leverandører. Jeg mener derimot at EMV-varer er viktige produkter.

I Norge er det mange fattige og personer i lavinntektshusholdninger. Monrad er en av dem. Han mener at EMV er viktige produkter for å kunne ha et variert kosthold og kunne ha råd til å unne seg noe i helgene når man har et begrenset budsjett. En Solo koster rundt 30 kroner, Kiwi/Meny og Coop tar rundt 7 kroner for sin appelsinbrus.

– I debatten blir særlig Gilde/Nortura og Tine trukket fram som eksempler på selskaper som er taperne i EMV-kampen. Begge disse er samvirkegiganter som ikke akkurat har framstått som veldig positive til konkurranse innenfor sitt produktsegment.

Det blir framstilt som at EMV-varer er et stort problem, sier han, selv om slike produkter bare har rundt 30 prosent markedsandel. Hvis SV og Senterpartiet får gjennomslag og Eldorado, Xtra og lignende varemerker forsvinner, vil det være svært uheldig for konkurransen og dermed prisen på handlekurven.

– SV og Sp vil gi Wall Street-selskapene og Sveits-baserte Canica (Orkla) tidenes gavepakke hvis forslagene deres går igjennom. Republikanerne i USA kommer til å gi SV og Senterpartiet årets ærespris. De fattige og vi i husholdninger med lav inntekt blir de store taperne, mener Monrad.

