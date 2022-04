annonse

Professor Elin Lerum Boasson ved Institutt for statsvitenskap ved UiO mener klimaløsningene handler om en samfunnsomstilling, og da trengs det også samfunnsvitere.

Boasson sier til UniForum at det å forstå hvorfor problemet har oppstått er et naturvitenskapelig spørsmål, men løsningen krever større bredde.

– Klimaløsningene handler om en samfunnsomstilling. Å forstå hvorfor problemet har oppstått er et naturvitenskapelig spørsmål, men skal vi finne ut hvordan det kan løses så trengs det en stor bredde av samfunnsvitenskapelige fag, sier hun.

Klimaforskningen må få økt status i Humsam-fagene (humanistiske og samfunnsfag) for å øke bredden i disipliner som bidrar, mener Boasson.

– Til tross for at faget har forsket på klima i tretti år, har det ikke hatt høy status i faget. Det har ikke vært noen vei inn i de prestisjetunge journalene, og ikke en «safe way» til status, sier Boasson, som håper at dette nå er i endring i flere Humsam-fag.

– Den reneste gavepakke

– Boassons uttalelser er glitrende når det gjelder å vise hvorfor klimakrise-grunnlaget med henvisning til klimarapporten er det reneste vrøvl. Dette er jo den reneste gavepakke til en klimarealist, sier sivilingeniør og klimarealist Geir Hasnes til Resett.

Han mener samfunnsforskning ikke kan si noe som helst om hvordan samfunnet skal omlegges. Det har de ingen ting med.

– De kan kanskje komme med noen normative føringer for hva som er lurt og ikke i samfunnsutviklingen, men de kan ikke utøve dogmatikk om en omstilling av et samfunn fordi de ikke har kunnskap om naturvitenskap til å si at en omstilling til noe som helst er nødvendig, sier Hasnes og fortsetter:

– Boassons uttalelser er en glimrende forklaring på hvorfor politikerne umiddelbart burde avskaffe alle «klimatiltak» og all klimalovgivning, fjerne CO2-skattene og, i det hele tatt, ta kampen opp med de virkelige problemene som samfunnsforskerne faktisk har empiri til å forske på.

