annonse

annonse

Det skal velges fire styremedlemmer og ny styreleder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. Men organisasjonen er dominert av etniske nordmenn, hevder kritikere.

I dag er det vedtektsfestet at det skal være geografisk spredning, kjønnsbalanse på 40 prosent og minst én med brukererfaring blant styremedlemmene. Men per i dag er det ingen vedtekter som angår minoriteter eller ungdommer, skriver Utrop.

– Det bør bli vedtektsfestet at det skal være et minoritetsperspektiv i styret. En brukerkompetanse med minoritetserfaring er annerledes enn om den kommer fra majoritetssamfunnet, sier Farid Shariati, generalsekretær i den ruspolitiske paraplyorganisasjonen Preventio, til Utrop.

annonse

Les også: Innvandrer: – Den verste formen for rasisme i Norge er den blant innvandrere (+)

Preventio og RIO, to av medlemsorganisasjonene i Fagrådet, stiller seg kritiske til at marginaliserte grupper skal bli snakket på vegne av, fremfor å bli sikret en plass ved styrebordet.

Shariati trekker fram at det å være en minoritet har en ekstra dimensjon utover fellesnevnerne som fattigdom og traumer blant rusmisbrukere.

annonse

– Rasisme og diskrimering i arbeidslivet, den negative sosiale kontrollen og æresrelatert vold er en ekstra dimensjon. Det kan være den ekstra dimensjonen av skam som allerede finnes der fra før, sier Shariati.

Boligpolitikk, fattigdom, utenforskap, manglende representasjon, fravær av økonomisk autonomi er viktige perspektiver å ha med seg for en organisasjon som skal favne bredt, mener Shariati.

Daglig leder i brukerorganisasjonen RIO, Kenneth Arctander, påpeker at både kjønn og alder ikke er godt nok ivaretatt av styret.

– Den som har vært valgt til å representere brukerne i Fagrådets styre har i kanskje mer enn ti år, vært hvite middelaldrende menn. Vi har mye å bidra med, men jeg synes det blir litt snevert i en tid der vi har fått et økt fokus på diskriminering av særlig utsatte grupper, at det innstilles på to hvite menn som skal representere en gruppe som er veldig sammensatt, sier Arctander.

Les også: Wiborg: – Kvinnebevegelsen har berøringsangst for ukultur blant innvandrere (+)

Kvoteringer blir håpløst

– Organisasjoner og bedrifter må selv få bestemme hvordan de vil organisere seg og om de ønsker slike kvoteringskrav, det er ikke noe vi fra Stortinget sin side bør regulere, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter i kommunalkomiteen på Stortinget og er Frps innvandringspolitiske talsperson. Han synes allikevel at slike kvoteringer blir håpløst. Det er ikke sånn at kun fordi man er kvinne, homofil eller har asiatisk opphav at man snakker på vegne av alle andre med samme kjønn, legning eller opphav.

annonse

– Jeg er stolt og glad for å være i et parti der vi ikke bryr oss om hvilke kjønn, legning, hudfarge, etnisitet og så videre som folk har, men at folk vurderes ut fra hvem de selv er som enkeltindivid, mener han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474