Nye bevis viser at russiske styrker har drept titusener av sivile i Mariupol, ifølge Ukrainas president.

President Volodymyr Zelenskyj sier i sin daglige videotale at Ukraina har avlyttet russiske samtaler om «hvordan de skjuler sporene av sine kriminelle handlinger».

Zelenskyj sier også i talen at Russland har etablert det han kaller «filtreringsleirer» nær Mariupol for sivile som forsøker å dra fra den beleirede havnebyen. Han sier at de som overlever disse leirene, blir sendt til områder som er under russisk okkupasjon eller til Russland, og ofte så langt unna som Sibir eller enda lenger øst i Russland. Mange av dem er barn, hevder Zelenskyj, ifølge NTB.

– Det er bare et spørsmål om tid før alle russiske mordere føler hva en rettferdig respons på deres forbrytelser er. Det er bare et spørsmål om tid før vi kan bringe alle deporterte ukrainere hjem. Det er bare et spørsmål om tid før alle våre folk over hele Ukraina føler hva en sterk fred er, skriver Zelenskyj på Instagram.

A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

17 russiske mål

Ukraina hevder å ha gjennomført angrep mot 17 russiske militære mål i løpet av lørdag.

Målene besto av tre russiske luftfartøy, fem krysserraketter og ni droner, skriver CNN.

