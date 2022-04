Ifølge den svenske avisen kan søknadene legges inn i løpet av uke 20, altså en gang mellom 16. og 22. mai. Finlands president Sauli Niinistö skal på statsbesøk til Sverige 17. og 18. mai og Finland har tidligere et tydelig ønske overfor Sverige om at landene skal handle sammen og sende inn en felles søknad om Nato-medlemskap.

Regjeringspartiet Socialdemokraterna skal fatte en beslutning om Nato-spørsmålet i partiledelsen senest 24. mai.

Stoltenberg: Søknadsprosessen kan gå ganske raskt

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte i begynnelsen av april at søknadsprosessen kan gå ganske raskt for Sverige og Finland. Han mener ingen land er nærmere organisasjonen enn disse to.

Sverige, Finland og Nato har allerede et nært samarbeid, og ifølge flere svenske medier kan det gjøre at den formelle vurderingen av søknaden kan gå svært fort. Så må Natos medlemsland ratifisere et tillegg til Atlanterhavspakten, som utgjør grunnlaget for hele alliansen.

