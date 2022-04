annonse

Den 64 år gamle filantropen og aktivisten Osman Kavala er av en tyrkisk domstol dømt til å tilbringe resten av livet i fengsel.

Kavala, som hele tiden har nektet straffskyld, var anklaget for å ha finansiert og organisert store demonstrasjoner mot den tyrkiske regjeringen i 2013 og for et kuppforsøk i 2016. Dommen gir ikke Kavala mulighet for prøveløslatelse.