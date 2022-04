Krigen i Politiet var imidlertid på stedet og klarte å stanse aksjonen. Likevel klarte minst sju av aksjonistene å komme seg ut i vannet i to kajakker og en gummibåt etter en dragkamp med politiet om båtene.

Aksjonistene tok seg innenfor sikkerhetssonen, hvor de lenket seg fast til tankskipets ankerkjetting slik at skipet ikke fikk beveget seg. Samtidig tok aktivister fra Extinction Rebellion seg inn på havneområdet der tankskipet skulle legge til.

Til slutt ble alle aktivistene, både til sjøs og på land, fjernet og innbrakt av politiet, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Mener politiet var pågående

20 aksjonister ble innbrakt til sentralarresten i Tønsberg, og politiets jurister vil ta hånd om saken, ifølge politioverbetjent Andreas Mørkve.

Politiet ønsket både å sørge for at Esso-raffineriet og oljetankeren fikk fortsette sin lovlige virksomhet, samt ivareta sikkerheten til aksjonistene, ifølge Mørkve.

– Samtidig ønsker vi å ivareta ytringsfriheten og ivareta god dialog. Vi setter ikke hardt mot hardt her, sa Mørkve til NTB tidligere i dag.

Extinction Rebellion mener imidlertid på sin side at politiet var mer pågående enn de ellers er vant til fra tidligere aksjoner.

– Blant annet ble pågrepne aktivister, som hadde blitt arrestert uten forvarsel, påført håndjern, som vi ellers ikke er vant til når vi aksjonerer, skriver aktivistgruppa i en uttalelse.

Fornøyd med aksjonen

Med bannere som «Oil fuels war» og «Stop fueling the war» krevde aktivistene at Norge slutter å importere russisk olje som finansierer president Vladimir Putins krigføring i Ukraina, i tillegg til at tankskipet nektes lossing.

I tillegg krever organisasjonen at regjeringen støtter en utvidelse av EUs sanksjonsliste slik at den omfatter all import av russisk olje og gass.

Dagens aksjon har fått omtale i en rekke utenlandske medier, blant annet i The Washington Post. Greenpeace er godt fornøyd med aksjonen og mener de fikk budskapet sitt frem.

– Vi er selvsagt glade for at vi stanset leveransen av russisk olje i flere timer. Det er utrolig fint å se all støtten vi har fått til denne aksjonen fra folk som har tatt kontakt med oss. Det er tydelig at befolkningen generelt synes det er helt vanvittig at Norge fortsatt importerer russisk olje som finansierer krig, sier kommunikasjonssjef Aud Hegli Nordø i Greenpeace Norge.

– Bryter ikke med sanksjonene

Ifølge Greenpeace er tankskipet Ust Luga lastet med 95.000 tonn jetparafin, en type olje som brukes til luftfart. Greenpeace har sendt brev til både Esso og regjeringen med krav om umiddelbar stans i all import og handel med russisk olje og gass.

– Vi har prøvd å få Esso og regjeringen til å ta ansvar, uten å lykkes. Nå har vi ikke noe annet valg enn å bruke sivil ulydighet for å stanse oljetankeren, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Esso Norge bekreftet overfor Dagbladets Børsen i forrige uke at de er mottakeren av oljen fra Russland.

– Kjøpekontrakten ble inngått før Russlands invasjon av Ukraina. Esso Norge har ikke andre kontrakter om kjøp av produkter fra Russland, sa informasjonsdirektør Anne Fougner i Esso.

Hun understreket at lasten ikke er omfattet av gjeldende sanksjoner mot Russland. 18. mars i år ble EUs sanksjoner mot Russland innført i Norge. Det er tiltak som skal begrense handel mellom Norge og Russland med varer og tjenester.