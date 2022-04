annonse

Jan Egeland sier nei til å benytte bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger. Det er å ta fra de fattige.

– Det er absolutt skandaløst. Det er hoderystende galt hvis regjeringen og opposisjonspartier har tenkt å ta fra en statskasse, som flommer over av penger. På grunn av Ukrainas ulykke, får Norge olje- og gassinntekter som er helt svimlende. Så skal vi altså krafse til oss to til fem milliarder, som i realiteten tas fra verdens absolutt fattigste. Det vil vi bekjempe, sier Egeland til Vårt Land.

Norge må kutte i sin enorme pengesløsing

– For det første har Jan Egeland minimal troverdighet på dette feltet. Han vil helst bare bruke masse penger, og jeg oppfatter ham ikke som særlig resultatorientert, sier Geir Ugland Jacobsen til Resett.

Ugland Jacobsen er leder av Demokratene, og sier at norsk bistand får krass kritikk for manglende resultater og styring, hvert eneste år. Lite eller ingenting blir gjort for å rette opp de systematiske feilene. Demokratene mener at norsk bistand må legges helt om, med mye større vekt på kontroll med pengebruken, samt konkrete og varige resultater.

Han mener at bistandsbudsjettet bør også reduseres, og det som gis må i større grad innrettes mot ren nød- og katastrofehjelp. Så lenge det eksisterer en åpenbar offentlig fattigdom i Norge, der høyst nødvendige formål settes opp mot hverandre, må Norge kutte i sin enorme pengesløsing.

– Egeland må finne seg i at prioriteringer også må gjøres i forhold til utenlandske formål, herunder bistand og flyktninghjelp, mener Ugland Jacobsen.

Han sier at altfor mye av statens midler går til formål i utlandet, uten noen påviselig nytte for Norge og det norske folk, mens mange nordmenn sliter med økonomi og helse, forsvaret legges ned, helsevesenet bygges ned, infrastruktur forfaller, natur raseres og så videre.

– Til overmål viser det seg at alle milliardene, herunder bistand, som den norske stat drysser over ulike utenlandske formål, heller ikke gjør noen særlig nytte for folk der, men beriker store NGO’ er, korrupte byråkrater og søkkrike statsledere, sier han til Resett, og legger til:

– Egentlig bunner problemene mest i en vanstyrt norsk offentlig sektor, der inkompetanse og politisk korrekthet for lengst har fortrengt fornuft og realisme. Offentlige norske penger sitter løst, og når sjelden langt.

