annonse

annonse

I Sverige raser blodige gatekamper fordi noen finner det nødvendig å markere at ytringsfriheten er en viktig og nødvendig del av et sekulært demokrati. Islamistenes voldelige atferd bekrefter at det er behov for slike markeringer.

I flere muslimtette bydeler i Sverige, som i flere andre land i Europa med langvarig muslimsk innvandring, er rettsstaten satt til side til fordel for sharia. Ordensmakten har knapt nok tilgang til disse bydelene. Dette er et faktum som myndighetene systematisk ignorerer og bagatelliserer, men som ikke kan bestrides.

På Stovner nekter politiet SIAN å brenne Koreanen og å demonstrere for ytringsfriheten. Politiet viser til Politivedtektenes §11 om at det kan «forstyrre offentlig ro og orden». Politivedtektene settes foran Grunnloven da de åpenbart håndheves i strid med intensjonen i Grunnlovens §100 om at «Ytringsfrihet bør finne sted». Dette er også et faktum som ikke kan bestrides.

annonse

Det lokale politiets beslutning er klarert med Politidirektoratet og Justisdepartementet. Det er en politisk fattet beslutning som Justisministeren og Regjeringen må stå ansvarlig for.

Når Staten på denne måten unnlater å ta i bruk sitt voldsmonopol for å beskytte ytringsfriheten og lovlige demonstrasjoner under henvisning til at det kan forstyrre offentlig ro og orden, settes med andre ord igjen sharia foran rettsstatens prinsipper. Det kan heller ikke benektes.

Det er ytterst betenkelig.

annonse

Det er betenkelig ikke bare fordi det åpner opp for en vilkårlig anvendelse av Politiets og statens voldsmonopol. Det er betenkelig fordi det representerer en stadig utglidning i etablerte verdier, rettsregler og lover som danner forutsetningen og grunnlaget for det sekulære demokratiet som det har tatt den vestlige verden flere hundre år å utvikle og som det er Statens oppgave å beskytte.

Det er betenkelig fordi det representerer et syvmilskritt tilbake til den mørke middelalderens føydale klanssamfunn og til religionenes vilkårlige og barbariske maktovergrep.

Man kan mislike aksjonsformen til danske Rasmus Palludan og norske Lars Thorsen, som selv Frp-ere konkurrerer om å vise sin avsky mot, men man kan ikke ignorere det prinsipielle i saken de tar opp.

Les også: Svensk politimann: – Det syke med dette er at selv kvinner, i 40-60 årene, kaster stein på oss

Det er viktig. Ytringsfriheten går til selve demokratiets kjerne. Rettsstaten, de borgerlige rettighetene og demokratiet må derfor forsvares, om nødvendig med makt. Det er Statens oppgave.

Politiet forvalter Statens voldsmonopol på fellesskapets vegne. Om nødvendig må det tas i bruk. Det kan ikke være slik at en religiøs gruppe skal kunne sette seg over rettsstaten og stoppe lovlige ytringer med vold. Da unnlater politiet å gjøre jobben sin. Demokratiet undergraves. Og faren for at volden eskalerer økes.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474