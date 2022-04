Budet er på 54,2 dollar (490,25 kroner) per aksje. Musk, som er verdens rikeste mann, ønsker å kjøpe Twitter som privatperson og blander ikke inn elbilkonsernet Tesla.

annonse

Salget vil ifølge Reuters representere en innrømmelse fra Twitter om at den nye administrerende direktøren Parag Agrawal, som tok roret i november, ikke gjør nok grep for å gjøre selskapet mer lønnsomt, til tross for at de er på vei til å møte ambisiøse økonomiske mål selskapet satte for 2023. T

Twitters aksjer ble handlet høyere enn Musks tilbudskurs så sent som i november.

Musks forhandlingstaktikk – å gi ett tilbud og holde fast ved det – ligner hvordan en annen milliardær, Warren Buffett, forhandler om oppkjøp. Musk ga ingen finansieringsdetaljer da han først avslørte tilbudet sitt på Twitter, noe som gjorde markedet skeptisk til utsiktene.

annonse