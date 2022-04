annonse

Dommer Arthur Engoron sier Trump må betale 10.000 dollar hver dag frem til han har etterkommet kravet om å overlevere dokumentene han er dømt til å overlevere til statsadvokat i New York, Letitia James.

Statsadvokat i New York har etterforsket Trump-organisasjonen i mer enn to år for blant annet å finne ut om Trump har oppgitt forskjellige verdier på eiendommer alt etter hvem som skulle få verdianslagene.

Ifølge Trumps tidligere personlige advokat, Michael Cohen, skal Trump ha satt verdien på eiendommene for lavt når han var i kontakt med skattemyndighetene, for å unngå å måtte betale skatt, mens han har satt verdien av eiendommene for høyt når han har vært i kontakt med banker og andre finansinstitusjoner for å få lån og lavest mulig rente på disse.

Trump og barna Donald Jr. og Ivanka Trump har tidligere blitt stevnet til å vitne under ed i forbindelse med etterforskningen. Trump avviser alle anklager om å ha gjort noe galt og har tidligere kalt etterforskningen for en «heksejakt».

