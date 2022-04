annonse

annonse

Telemarksavisa skildrer de uhyggelige scenene som utspilte seg i Sandefjord i helgen.

I en ny artikkel skriver de blant annet at foreldre oppfordret sine egne barn til å kaste stein.

– Det som var mest rystende, var alle barna, og spesielt en maskert mann som fikk sin lille datter til å plukke stein for ham, samtidig som han oppfordret henne til å kaste stein selv. Dette har vi på film, sier Siw Anita Nilsen som er daglig leder på restauranten The Note i Sandefjord.

annonse

Nilsen sier til avisen at flere barn ble redde inne i restauranten da muslimene skulle ta en fotograf.

– Vi var livredde for vinduene våre her på The Note. Demonstrantene kastet store steiner mot politibilene som sto utenfor her. Det var også en episode der en av våre gjester tok et bilde av demonstrantene og det resulterte i at en hel gjeng med ungdommer stormet stedet vårt og skulle ta han som fotograferte, forteller hun.

Gjestene på restauranten forteller til Telemarkavisa at de var skremt over det som skjedde.

annonse

Småjenter i front

Det har vært minimal mediedekning blant de største avisene i Norge om opptøyene. NTB har valgt å vedlegge kun to bilder i sitt bildearkiv. I en video som er lagt ut på YouTube kan man se opptøyene på nært hold. Flere blir sett kaste stein og andre gjenstander mot politiet.

Resett har tidligere skrevet en artikkel der unge jenter i 10-årsalderen var med på opptøyene.

Under Resetts direktesending, som er lagt ut på Youtube, roper en liten jente «jævla morrapulere» i retning SIAN-demonstrantene.

Det var flere andre småjenter som stod i front og ristet i politiets sperringer.

Brostein-kasteren

Politiet har i etterkant av opptøyene samlet videobevis og politisjefen i byen har uttalt at de skal gjennomgå disse.

På sosiale medier er opptøyene i Sandefjord blitt mye diskutert.

annonse

Blant annet er det mange som ønsker å vite hvem «brostein-kasteren» er. Han ble avslørt på film da han knuste en politibil med brostein.

Resett la ut en artikkel om brostein-kasteren søndag. Mannen har ansiktet dekt med munnbind. I en ny video på YouTube kan man se mannen umaskert i det han angriper politiet.

Det er uvisst om mannen er arrestert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474