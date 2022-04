annonse

annonse

Vold, trusler og hets mot lærere er blitt et voksende problem i Norge.

Hvert tredje år utarbeider Statistisk sentralbyrå levekårsundersøkelsen. Der intervjuer de et representativt utvalg av ansatte i forskjellige bransjer, inkludert de som jobber i undervisning. Høsten 2021 kom resultatene av den siste undersøkelsen. Her fremkommer svært lite hyggelige tall om læreres situasjon.

En av fire lærere i grunnskolen utsettes for vold og trusler. Lærere på 1-10 trinn har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med yrkesaktive ellers i samfunnet. Når det gjelder volden, kan det dreie seg om slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep.

annonse

19 prosent av lektorer og pedagoger oppgir dessuten å være involvert i ubehagelige konflikter med elever siste år. Det er særlig i videregående skole at dette fortoner seg.

Resett har henvendt seg til Arbeidstilsynet for en redegjørelse for hvordan de jobber med å få bukt med problemet.

– Vold og trusler har de senere år blitt sett på som et økende arbeidsmiljøproblem både i norsk arbeidsliv og i internasjonal sammenheng, erklærer Monica Seem, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet i en uttalelse til Resett.

annonse

Flere eksempler på lærere som har blitt utsatt for vold, trusler, hets og vanskelige konflikter i skolen er blitt kjent de siste årene.

Clemens Saers (68), en pensjonert lærer i 60-årene, hadde jobbet som lærer i Norge i 40 år før han i 2014 ble angrepet og utsatt for grov vold av en elev som forsøkte å presse seg inn i klasserommet han underviste i på Oslo Handelsgymnasium.

I februar kunne Resett rapportere at Arbeidstilsynet ved tilsyn har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved Solvang skole i Haugesund. Ansatte ved skolen blir daglig utsatt for vold og trusler. De opplever å bli skjelt ut og trakassert, samt at oppfølgningen er mangelfull.

Les også: Slår alarm om vold og trusler i grunnskolen: – Skolene skal være trygge (+)

Vil forebygge

Utviklingen er nedslående, og de triste skjebnene blant lærerne er blitt mer påtagelige.

– Av den grunn har Arbeidstilsynet de siste syv årene hatt en innsats rettet mot forebygging av vold og trusler. Budskapet har vært: Vold og trusler på jobb skal og kan forebygges! Arbeidsgiver skal ta ansvaret. Vi har gjennomført en rekke tilsyn, veiledningsmøter og en kampanje, opplyser Monica Seem.

Satsningen Seem omtaler har hovedsakelig vært rettet mot helse og sosialsektoren, men også mot kriminalomsorgen og undervisning.

annonse

I 2018 gjennomførte Arbeidstilsynet 93 tilsyn i tilfeldig utvalgte grunnskoler i fylkene Østfold og Akershus. Formålet med tilsynene er å styrke grunnskolenes systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med særlig fokus på vold og trusler, forklarer Seem.

Ansvarliggjør kommunene

Arbeidstilsynet gjennomførte 76 veiledningsmøter med rådmannsnivå i kommunene, 50 i 2019 og 26 i 2020. I hvert veiledningsmøte deltok fire til fem kommuner. Grunnen til at Arbeidstilsynet gjennomfører slike møter er å ansvarliggjøre ledelsen i kommunen, som er arbeidsgiver for ansatte i grunnskolen. I disse møtene deltar rådmann, helse- og sosialsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte i helse- og sosialsektoren, skolesjef og hovedverneombud og hovedtillitsvalgte for skolene deltok.

– Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for at lærere har et trygt og godt arbeidsmiljø, og ikke blir utsatt for vold og trusler på jobb. Arbeidstilsynet fører tilsyn for å kontrollere at arbeidsgiver forebygger vold og trusler i henhold til lovens krav, og veileder om hvilke krav som stilles og hvordan virksomhetene bør jobbe for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne, opplyser Monica Seem.

Les også: Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

Nye bestemmelser

annonse

Fra 1. januar 2017 er det innført nye bestemmelser om vold og trussel om vold i tre av arbeidsmiljøforskriftene, informerer Arbeidstilsynet.

Disse bestemmelsene tydeliggjør arbeidsgivers ansvar, og presiserer kartlegging og risikovurdering, opplæring og øvelse, informasjon, utforming av arbeidslokaler, forebyggende tiltak, samt oppfølging av arbeidstakere som har blitt utsatt for vold og trusler om vold.

– Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Så gjenstår det å se om Arbeidstilsynets innsatser og de relativt nye bestemmelsene vil bære frukter i årene som kommer.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474