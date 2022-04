annonse

Twitter-grunnlegger Jack Dorsey stoler på at den nye eieren Elon Musk vil ta selskapet i riktig retning.

I en Twitter-tråd sier Twitter-grunnlegger Jack Dorsey at han mener at ingen i prinsippet burde eie Twitter, men at det burde være et fellesgode. Men når det først er et selskap, så er Musk riktig eier, ifølge Dorsey, skriver E24.

– Elon er den eneste løsningen jeg stoler på. Jeg stoler på hans misjon om å utvide bevissthetens lys, skriver Dorsey på Twitter.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022