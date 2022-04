annonse

I utbryterregionen Transnistria i Moldova er to radiomaster rammet av eksplosjoner.

Mastene i byen Maiac skal ha blitt brukt til å kringkaste russiske sendinger, skriver NTB.

Transnistria ligger øst i Moldova, langs grensen mot Ukraina. Etter en blodig krig på begynnelsen av 1990-tallet har regionen i praksis vært en selvstyrt del av Moldova som er avhengig av russisk politisk og økonomisk støtte, skriver NRK. Befolkningen der er sammensatt med noenlunde lik fordeling av russere, ukrainere og moldovere.

Russland har rundt 1 500 soldater stasjonert der. Før Andre verdenskrig hørte området til Sovjetunionen, mens Moldova var en del av Romania.

Granatangrep

I går skal Transnistrias sikkerhetsdepartement ha blitt rammet av et granatangrep. Bygningen fikk skader, men ingen mennesker skal ha blitt såret.

Moldovas president Maia Sandu mener det er et forsøk på å øke spenningsnivået i regionen og fordømmer handlingene. Ukraina anklager Russland for å forsøke å skape uro i Transnistria.

– Russland ønsker å destabilisere Transnistria-regionen og hinter om at Moldova bør vente seg «gjester,» skriver den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Han oppfordrer Moldova og Ukraina til å samarbeide, og sier at dersom Ukraina faller, vil russiske styrker være «ved Chisinaus porter».

Den russiske generalen Rustam Minnekajev sa i forrige uke at Russland har som mål å ta kontroll over hele den ukrainske kysten og opprette en «korridor» til Transnistria. Han hevdet at den russiskspråklige befolkningen i Transnistria undertrykkes.

Delte meninger om hvem som står bak

Forsker og oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier til NRK at han tror angrepene enten kan være iscenesatt av russiske myndigheter, eller være utført av russiske separatister.

– Ukrainerne har ingen egeninteresse av å åpne et nytt frontavsnitt i denne delen av landet, og Moldova har ingen interesse av å øke spenningen ytterligere, sier han til kanalen.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, tror imidlertid at interne krefter i Transnistria står bak.

– Det kan virke som det er selvstyremyndighetene i Transnistria som krisemaksimerer for å få Moskvas oppmerksomhet, eventuelt at det er gjort i overensstemmelse med Moskva, sier Røseth til NRK, som trekker paralleller til hendelser i de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Ukraina:

– I selvstyremyndighetene i Donetsk og Luhansk har de fremprovosert krise og konflikt med regjeringsstyrte styrker, og etterpå klandret motparten for å få Moskvas oppmerksomhet og våpenhjelp. Derfor tror jeg krefter internt i Transnistria og selvstyremyndighetene der står bak angrepene nå, mener Røseth.

