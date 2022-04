annonse

annonse

Donald Trump sier i et nytt intervju at han kun vil være på sin egen sosiale plattform, TRUTH Social.

Mandag ble det klart at Elon Musk kjøper Twitter for 44 milliarder dollar.

– Ytringsfrihet er grunnfjellet i et fungerende demokrati, og Twitter er det digitale bytorget der saker som er avgjørende for menneskehetens fremtid diskuteres, sa Musk i en uttalelse etter at avtalen var i boks.

annonse

Ha la også ut en melding på Twitter mandag der han oppfordret folk til å bli værende på plattformen.

– Jeg håper at selv mine verste kritikere forblir på Twitter, for det er det ytringsfrihet betyr.

Trump

Donald Trump ble utestengt fra Twitter og andre sosiale plattformer i forbindelse med opptøyene i Kongressen i januar 2021.

I et nytt intervju med Fox News sier han at han ikke kommer til å returnere til Twitter selv om Musk nå har kjøpt opp hele selskapet.

– Jeg skal ikke på Twitter, jeg kommer til å holde meg på TRUTH. Jeg håper Elon kjøper Twitter fordi han vil gjøre forbedringer der og at han er en bra mann, men jeg kommer til å bli værene på TRUTH.

TRUTH Social ble Donald Trumps svar på utestengningen fra Twitter, Facebook og andre sosiale medier og ble lansert i februar 2022, men med noen komplikasjoner. Det var ikke alle som kunne registrere seg. Trump hevder nå at problemene er løst, samt at millioner har varslet at de vil begynne å bruke den nye sosiale plattformen.

Den tidligere presidenten fortalte Fox at han kommer til å begynne å bruke TRUTH Social i løpet av neste uke.

Trump la også til at det er bra at Musk har kjøpt Twitter, og at han ikke ser på Twitter som en konkurrent til sin egen sosiale plattform. Trump omtaler Musk som en «bra mann».

Forandring

annonse

Elon Musk har allerede tvitret om sitt oppkjøp og forandringene som kommer til å skje.

Det vil blant annet bli slutt på algoritmene som favoriserer enkelte kontoer fremfor andre. Flere har spurt Musk om han vil gjenopprette kontoene til utestengte personer, som for eksempel den kontroversielle radioverten Alex Jones.

Hittil er det usikkert om Twitter-kontoene til de som har blitt utestengt tidligere blir gjenopprettet.

Dorsey-støtte

Jack Dorsey, som nå selger selskapet sitt til Elon Musk, har skrevet flere oppdateringer på Twitter.

Han skriver blant annet at han er glad for å selge til Tesla-grunderen.

annonse

– Elons mål om å skape en plattform som er «maksimalt pålitelig og bredt inkluderende» er det rette. Dette er også Parag Agrawal (CEO) sitt mål, og hvorfor jeg valgte ham. Takk til dere begge for at dere fikk selskapet ut av en umulig situasjon. Dette er den rette veien. Jeg tror det av hele mitt hjerte, er beskjeden fra Dorsey.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path…I believe it with all my heart.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022