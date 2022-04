annonse

Paris påstår at leiesoldater fra Russlands beryktede Wagner-gruppe iscenesatte en «fransk grusomhet» i Mali, som en del av en omfattende «russisk svertekampanje mot Frankrike».

France24 melder at det franske militæret opplyser å ha videoopptak av russiske leiesoldater fra Wagner-gruppen, som begraver flere maliske lik i nærheten av den tidligere franske militærbasen «Gossi» i Nord-Mali. Handlingene skal være en del av en russisk svertekampanje mot Frankrike, som overleverte Gossi-basen til maliske regjeringsstyrker tidligere denne uken.

Den franske hæren overførte kontrollen over Gossi-basen til maliske soldater tirsdag, på «en trygg, ryddig og transparent måte», ifølge franskmennene. Senere samme dag kunne de observere «et dusin kaukasiske individer, mest sannsynlig tilhørende Wagner-gruppen», og en avdeling fra den maliske hæren som ankom Gossi-basen og losset av utstyr.

Satellittbilder tatt av det franske militæret torsdag morgen viser at disse soldatene – som antas å være medlemmer av Wagner-gruppen – dekke over omtrent et dusin lik med sand, ca. 4 kilometer øst for basen. I videoen ser det ut til at en av soldatene filmer handlingene.

Tweets

Flere tweets med bilder av likene har blitt lagt ut på pro-russiske kontoer eller falske kontoer opprettet av Wagner. Tweetene gir franskmennene skylden for drapene og massegraven.

En tweet fra en konto kalt Dia Diarra, angivelig opprettet av Wagner, skriver: «Dette er hva franskmennene etterlot seg da de forlot basen ved #Gossi. Dette er et utdrag fra en video som ble tatt etter at de dro! Vi kan ikke tie om dette!»

C’est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à #Gossi. Ce sont des extraits d’une vidéo qui a été prise après leur départ ! ON PEUT PAS GARDER LE SILENCE SUR ÇA ! #Mali pic.twitter.com/34X0izxNkT — Dia Diarra (@DiaDiarra6) April 21, 2022

Overvåking

Wassim Nasr, terrorekspert i France24, sier at dette er første gang det franske militæret offentliggjør en slik overvåkingsvideo:

– Vi vet at onsdag ettermiddag 20. mars, så det franske militæret de kinesiskproduserte kjøretøyene som brukes av den maliske hæren ankomme Gossi-basen, som franskmennene etterlot seg den 19. Og samme natt har vi opptak som viser at de sov på basen. Vi ser de maliske soldatene som sover ute, samt de russiske – som ifølge det franske militære er en del av Wagner-gruppen – som sover i telt, sier han og fortsetter:

– Og samme kveld klokken 22.00 har vi den første tweeten fra en falsk Twitter-konto, som sier «se på hva vi vil vise deg; vi vil vise deg massakren etterlatt av franske soldater». Så i går, altså torsdag, klokken 21.50, observerte fransk overvåking at Wagner-militære kastet sand på lik ved siden av militæranlegget.

Svertekampanje

Det franske militæret sa det handler om en russisk svertekampanje for å diskreditere de franske styrkene som opererer i det nordlige Mali, og er en del av en koordinert kampanje med flere informasjonsangrep mot det franske militæret som har pågått i flere måneder.

I februar kunngjorde Frankrike at de ville trekke troppene sine fra Mali midt i spenningen med landets regjerende militærjunta og det vestafrikanske landets beslutning om å ansette russiske leiesoldater fra Wagner-gruppen. Rundt tusen russiske leiesoldater antas å operere i Mali, ifølge militæreksperter.

