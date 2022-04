annonse

En 27 år gammel mann, som inntil i fjor jobbet som journalist i et kjent norsk mediehus i hovedstaden, er tiltalt for voldtekt.

Det var Medier24 som først skrev om saken.

Han er tiltalt etter straffeloven §292 for å ha hatt «seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen». Handlingen skal ha skjedd i februar 2021 i kvinnens hjem.

Tiltaltes forsvarer, Mette Yvonne Larsen, ønsker ikke å kommentere saken overfor Medier24.

Bistandsadvokat Trine Rjukan sier følgende om tiltalen:

– Min klient er sterkt preget av denne hendelsen. Hun er samtidig klar for å kjempe i retten og for henne har det enormt stor betydning at han der må stå til ansvar for det forhold tiltalen gjelder, skriver Rjukan i en sms til Medier24.

Tiltalte og fornærmede skal ha kjent hverandre gjennom jobb.

