California Teachers Association: «What Happens in the Student Club, Stays in the Student Club.»

Se for deg et scenario hvor du, som mor eller far, opplever at din sønn eller datter kommer hjem fra skolen og forteller deg at nå identifiserer de seg som panseksuell.

Eller, mens sønnen din forteller deg om skoledagen, nevner han at han er homofil basert på en test en lærer ga han. Og hva om du oppdager at din datter ble rekruttert av en lærer til å lede en studentklubb for homofile og transpersoner, men ble bedt om å ikke fortelle det til mamma og pappa fordi «det som skjer i studentklubben, blir i studentklubben.»

Dette er ikke et fantasiscenario som viser hva som kan skje hvis wokeverden tar over helt, men alarmerende innhold i en ‘lærerplan’ distribuert av California Teachers Association angående oppstarten av homofile og transkjønnede klubber på skolene. En urovekkende indikasjon på hvilken type indoktrinering foreldre må bekymre seg for når de sender barna sine til offentlige skoler i USA, skriver Christopher Tremoglie.

Klubbene er ment å være «studentledet.» Likevel avslører planen at lærere delvis finansierer klubbene og det er det åpenbart at lærere er de sanne lederne, ikke studenter. I stedet rekrutterer lærere elever til å være galionsfigurer og bruker dem deretter som brikker for å spre denne type propaganda. De bruker elever til å hjernevaske andre elever til å tenke på en bestemt måte.

Og det mest skremmede er at dette skjer i barneskoler, der barn er 10 år eller yngre.

Og enda mer urovekkende, læreplanen oppfordrer lærere til å lage en liste over supportere og FIENDER til klubbene. I listen vises navnene på allierte som «ville støtte dette prosjektet.» En annen seksjon er gitt for å identifisere eventuelle eksistensielle trusler mot klubben og ber lærere liste opp de som kan være en «barriere for din suksess.»

En av de anbefalte aktivitetene er at lærere tar i bruk Kinsey-skalaen til å vurdere elevene. Det er et verktøy som brukes til å bestemme ens nivå av homoseksualitet. Det blir ofte referert til som «Er jeg homofil?» testen. Den vurderer ens seksualitet basert på svar på spørsmål om deres seksuelle lyster og interesser. Den er oppkalt etter Alfred Kinsey, ansett som faren til den seksuelle revolusjonen og grunnleggeren av Kinsey Institute for Sex Research ved Indiana University. Nyttig informasjon å vite i disse dager.

I tillegg analyserer Kinsey-skalaen seksuell perversjon og den understreker at «seksualitet er flytende» og at menneskelig seksualitet ikke passer inn i «to strenge kategorier». Dessuten ber den deltakerne om å beskrive følelsene de har om å ha seksuell omgang med personer av samme kjønn og andre seksuelle fantasier.

Det er vel forsåvidt ikke noe galt med det, for da slipper foreldrene å snakke til småbarna sine om de ønsker seksuell omgang med det motsatte kjønn, hva slags seksuelle fantasier og pervesjoner de har, og hvilket av de 72 kjønn de indentifiseres seg som. Og denne samtalen kan være vanskelig for de som var oppvokst med samme seksualundervising som meg. Hvis jeg ikke husker feil var det i niende klasse og vi hadde samfunnsfag. I lærerboken var seksualundervisning siste kapittel. Jeg kan tenke med det lignet mer på læren om ‘the bird and the bees’ enn Kinsey rapporten.

I slutten av semesteret da vi endelig kom til siste kapittel sa læreren vår «vi har dessverre i tid til å ta dette kapittelet, men dere kan lese det på egen hånd.» Jeg tror halvparten av klassen var lettet, inkludert meg. Tenk dere noe så flaut i de dager hvis læreren vår skulle preke om sekualitet. Jeg kunne ikke en gang se en film sammen med mine foreldre uten at jeg var pinlig berørt hvis noen kysset på skjermen. Enten har tidene forandret seg eller så var jeg usedvanlig snerpete.

Tilbake til den gale verden i dagens California. Lærerplanen oppfordrer også til diskresjon om disse klubbene. En hovedregel sier: “Det som blir sagt her, blir her.” Dette oppfordrer elevene til å ikke være ærlige med foreldrene sine om hva som skjer på skolen. Denne typen bedrag har også foregått på andre skoler over hele USA og nå har flere eksempler kommet frem i dagens lys.

Men det er et skremmende tegn på hvor langt lærerne vil gå for å hjernevaske elever med propaganda. Kelly Schenkoske, en mor til to i California og verten for ‘A Time to Stand’, sier:

«Når lærerforeninger og deres tilknyttede organisasjoner legger strategier, oppretter, trener, finansierer og deretter målretter studenter til å bli med i en klubb for utforskning av seksuell identitet som skjuler innhold fra foreldre samtidig som det viser potensielt eksplisitt innhold, har vi et alvorlig problem.»

Lærerplanen presenterer også «Gender Unicorn», en fargerik, glad animert karakter designet for å indoktrinere barn om emner som kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og hvordan man kan skille seg fra kjønnet som ble tildelt ved fødselen. I tillegg diskuterer enhjørningen seksuell tiltrekning og forskjellene mellom «fysisk tiltrekning» og «emosjonell tiltrekning.»

Det er temmelig fjerntliggende fra middelalderen da enhjørningen var ofte regnet som et symbol på jomfruelighet og jomfru Marias ubesmittede unnfangelse. Den gangen kunne den rappfotede enhjørningen bare fanges når den søkte hvile i en jomfrus skjød, men nå kan den søke hvile i hvilken som helst sitt fang. En fordel for de som jakter på enhjørninger.

En liste over anbefalte videoer er også med og foreslår YouTube-kanalen ‘First Person’. Den gir 52 videoer om ulike emner som «Drag som et verktøy for selvforkjempelse», «Queer Black Cosplay», «Growing Up Intersex», «Aseksualitet» og «The Importance of Being Cliterate» (ærlig talt) blant mange andre. I tillegg er andre foreslåtte videoer «Coming out GAY to my 5 year old brother» og den animerte musikkvideoen «Everyone is Gay».

Les også: Hva er markedslønn for en stortingspolitiker? (+)



Pompel og Pilt og Titten Tei er ikke med på listen, de blir nok litt for «gay». Men her kunne faktisk NRKs YouTube-kanal Unormal vært med. Kanalen for barn som presenterer porno-relaterte sketsjer. Fra statskanalen som nordmenn er tvunget til å betale for.

Christopher Tremoglie skriver til slutt:

En ting er å ønske å skape en trygg tilværelse for alle homofile eller transpersoner som kan føle seg alene eller redde mens de er på skolen. Det er helt annet å fore barn med propaganda for å påvirke deres seksualitet eller kjønnsidentitet. Disse lærerne planter frø i hodet på elever som ikke er gamle nok til å komme inn i på en film som er på 13-års grensen. Dette er urovekkende propaganda ment å manipulere barns følelser og sinn. Det er skadelig for barn og bør ikke tolereres i noen klasserom i landet.

Min mann sier noen ganger ‘The world is going to hell in a handbasket.’ Dessverre må jeg si meg enig med han.

