annonse

annonse

PFU har konkludert med at NRK ikke var kritisk nok i en reportasje om Ukraina.

Reportasjen omhandlet en russisk-støttet separatistleder som beskyldte Ukraina for å støtte grupper som planla kjemisk krigføring.

På julaften i fjor meldte NRK at Russland hadde sendt 100 tonn med mat og medisiner til de separatist-kontrollerte områdene. I reportasjene ble også en av militslederne intervjuet. De fremsatte der en påstand om at «ukrainsk-støttende grupper planla å begå krigsforbrytelser», og at det «handler om kjemisk krigføring».

annonse

Innslaget ble siden klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av den ukrainske ambassadøren til Norge.

Under møtet i PFU tirsdag ble NRK felt for brudd på god presseskikk i reportasjen. Utvalget har konkludert med at NRK brøt punktet om at man skal være kritiske i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Flere av medlemmene i PFU reagerer på fremstillingen i NRK-reportasjen, melder Medier24.

annonse

– På sin plass

Leder for PFU, Anne Weider Aasen, sier at NRK burde utvist større kildebredde.

– Det er hardt for NRK, men i denne sammenhengen er det på sin plass, sier hun ifølge Medier24.

Materialet NRK sendte, kom fra statlig kontrollerte russiske medier, men var videreformidlet av nyhetsbyrået AP.

– Vi ble også interessert i materialet fordi det ga tilgang til kilder og informasjon fra de opprørskontrollerte områdene i Øst-Ukraina som vi sjelden har fått tilgang til, skrev NRK i tilsvaret.

NRK vedkjenner seg at de kunne tatt enda tydeligere forbehold om opplysningene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474