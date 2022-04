annonse

annonse

Russland skrur igjen gasskranene og stanser leveransene til Polen og Bulgaria.

Statlige PGNiG, som driver Polens gassrørledninger, bekrefter at den russiske eksporten er stanset. Rundt 60 prosent av gassen Polen importerer, kjøpes av PGNiG fra russiske Gazprom og leveres via gassledningen Yamal gjennom Hviterussland.

– 26. april informerte Gazprom PGNiG om sin plan om full stans i leveransene dekket av Yamal-kontrakten 27. april. opplyser PGNiG, og legger til at Polen er forberedt på å skaffe nødvendige forsyninger fra andre kilder.

annonse

Det bulgarske statlige selskapet Bulgargaz fikk samme beskjed fra Gazprom i dag. Også der skrus kranene igjen med én dags varsel. Bulgargaz sier Bulgaria har oppfylt alle sine forpliktelser og betalt i tide og i tråd med kontrakten. Landet er svært avhengig av russisk gass.

Ikke et umiddelbart problem

Polens statsminister Mateusz Morawiecki forklarer hvorfor en stans i leveransene ikke forventes å bli et umiddelbart problem. Han sier fyllingsgraden i gasslagrene er 76 prosent. Landet kan dermed tære på reservene. Og med sommeren like om hjørnet, forventes etterspørselen å gå ned.

– Det vil ikke bli mangel på gass i polske hjem. Siden dag én av krigen har vi gjort det klart at vi er klar for å bli helt uavhengige av Russland, forsikrer klimaminister Anna Moskwa.

annonse

– Alle leveranser til kundene gjennomføres i tråd med deres behov, sier PGNiG.

Gazprom har ikke bekreftet at de stanser eksporten. Russiske nyhetsbyråer siterer imidlertid en leder i selskapet på at «Polen må betale for gass i tråd med den nye betalingsprosedyren», en henvisning til Russlands nylige krav om at EU-land må betale for gassen med rubler.

Polen planlegger å stanse importen av russisk gass innen utgangen av året, da avtalen med Gazprom går ut og en ny rørledning med norsk gass settes i drift. Den 900 kilometer lange Baltic Pipe skal levere gass via Danmark til Polen. På sikt skal den kunne dekke halvparten av landets behov, opplyser NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474