Ordfører i Sandefjord, og Høyre-politiker, Bjørn Ole Gleditsch, vil innskrenke ytringsretten etter helgens opptøyer.

Lørdag oppstod det opptøyer i forbindelse med Sians markering. De i hovedsak muslimske gjerningspersonene raserte biler, spyttet og angrep politiet med vold. De ropte også «Allahu Akbar».

Alt dette foran sjokkerte lokale innbyggere i den lille Vestfolds-byen.

Organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) avholdt markering på byens torg, der de brant et eksemplar av Koranen. De ble blant annet møtt med rop fra småjenter med skjellsord som «jævla morrapulere». Resett sendte direkte fra markeringen på Facebook, der man kan se jenter i 10-årsalderen riste i politisperringene og rope «fuck dere» i retning politiet.

I Telemarksavisa kunne man lese dagen etter opptøyene at foreldre til småjenter ba sine egne barn kaste stein.

– Det som var mest rystende, var alle barna, og spesielt en maskert mann som fikk sin lille datter til å plukke stein for ham, samtidig som han oppfordret henne til å kaste stein selv. Dette har vi på film, sa Siw Anita Nilsen, som er daglig leder på restauranten The Note i Sandefjord, til Telemarksavisa.

I Nettavisen kunne man se en video der en mann kastet en stor brostein som knuste ruta på en politibil. Steiner og glassflasker hagler både mot politiet og Sian-medlemmene.

På TikTok under hashtaggen #Sandefjord kan man se flere videoer der bråkmakerne både kaster steiner og angriper politiet med vold. Noen spytter også mot politiet.

Det er også en video på TikTok som viser en politimann som snubler, idet politiet måtte trekke seg tilbake fra den rasende mobben.

Men til tross for gatekamper, vold og hærverk i den lille byen er det brenningen av Koranen som Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch fokuserer på.

I en ny artikkel i Sandefjords Blad mener ordføreren at brenning av religiøse symboler må bli forbudt. Uttalelsen strider med den norske Grunnloven.

– I min verden skal man ha respekt for andre kulturer og religioner, og jeg ser ikke at det å brenne en koran, en bibel eller et flagg er å vise respekt for andre. Jeg syns det er uakseptabelt. Politiet slår fast at det er innenfor ytringsfriheten å brenne Koranen, men det mener jeg er feil. Jo, vi skal ha ytringsfrihet, men det bør komme noen justeringer rundt det å vise respekt, sier han til lokalavisen.

Drapsforsøk

Høyre-politikeren hevder han ikke er i mot ytringsfrihet, men at «det går litt for langt i noen tilfeller». Han viser til opptøyene i Sverige i påsken da Rasmus Paludan ønsket å brenne Koranen i flere byer.

Det svenske politiet mener flere personer begikk drapsforsøk under opptøyene. Blant annet ble en person med innvandrerbakgrunn pågrepet av politiet mistenkt for drapsforsøk, etter at han kjørte gjennom politisperringene.

– Vi så det som skjedde i Sverige. Skal det være helt fritt fram? spør Gleditsch retorisk i forbindelse med koranbrenning.

Flere hundre personer møtte opp til motdemonstrasjon i Sandefjord lørdag. Kun sju personer har fått en anmeldelse av politiet. Det fremgår av videobildene til Resett og andre medier at det var langt flere enn sju bråkmakere som var delaktig i opptøyene.

