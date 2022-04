annonse

Ifølge George Orwell.

Winston Smith er hovedpersonen i George Orwells roman «1984» som skildrer en dystopisk sosialistisk stat hvor menneskene er inndelt i tre grupper: proletariatet, samt det ytre og det indre parti med den mytiske figuren Big Brother på toppen.

Det indre parti er maktens kjerne mens det ytre parti består av byråkrater som arbeider for partiet. Proletariatet lever et usselt liv uten framtidshåp og kan kanskje sammenlignes med Hillary Clintons «de foraktelige». Winston Smith tilhører det ytre parti, men har gryende skepsis til den dystopiske samfunnsorganiseringen som inkluderer en ekstrem overvåkning av borgerne.

Det tar ikke lang tid før tankepolitiet gjennomskuer han. Smith arresteres og blir torturert i Sannhetsministeriet. Målet er å banke alle kjetterske tanker ut av hans bevissthet inntil alle tankene hans automatisk er i samsvar med Sannhetsministeriets ideologi. Torturen lykkes og Smith slipper fri. Den siste setningen i boken er «He loved Big Brother».

I Sannhetsministeriet får Smith vite at statens mål gjennom tidene alltid har vært makt for maktens skyld, og det dreier seg om makt over mennesker. Makt over ting er underordnet. Målet er ikke befolkningens velvære. Gjennom lidelse tvinges individene til å underkaste seg statens vilje, for uten lidelse kan man ikke vite om det er egen vilje som individene følger. Dette er egentlig en logisk nødvendighet, for hvis individene av fri vilje gjør det staten vil, så trengs ikke staten. Individualitet skal bort og menneskene skal forenes i én kollektiv identitet.

Denne kollektive identiteten fremskyndes i «1984» ved konstruksjon av et nytt språk, som kalles nytale. Målet med nytale er å begrense tankens frie rekkevidde og fjerne ord som fremmer antistatlig tankegods. Grunnen til at staten i «1984» lykkes bedre med å utbytte befolkningen enn noen tidligere stat, er bedre teknologiske løsninger for overvåkning.

Dagens stater er ikke like totalitære som staten i «1984», men makt over befolkningen gjennom lidelse er fortsatt statens uunngåelige vesen. Intet viser dette tydeligere enn krig. I Ukraina ofres soldater, sivile og eiendom for statens målsetninger. Mange tror at Nato er løsningen på krigen, for Nato følger som kjent slagordet «Krig er fred» fra Kjærlighetsministeriet i «1984». Natos bombing i Midtøsten og Libya etterlater ingen tvil om dette slagordet.

Heller ikke i fredstid unngår befolkningen lidelse gjennom statens maktbruk, og eksemplene er mange. Den norske stat har innført en energipolitikk med strømregninger som er vanskelig å betjene for mange. Verre skal det bli når politikerne innfører det grønne skiftet. Dette skjer i konflikt med både økonomisk teori og klimavitenskap som er fri for politisk innblanding. Men «Uvitenhet er styrke» ifølge Sannhetsministeriet i «1984», noe som er beskrivende for energipolitikken i Norge og mange andre land.

Coronapandemien ble også håndtert med maktbruk og lidelse, uten at man brydde seg om konsekvensene. Ingen stater gjorde konsekvensanalyser av tiltakene. Det var ingen interesse for å la befolkningen innrette seg frivillig i forhold til pandemiens utvikling. Det ville ha vært i strid med statens vesen.

Makt for maktens skyld er målet for både den demokratiske og den totalitære stat. Forskjellen er at denne maktutfoldelsen skjer mer subtilt i demokratiske stater. Lidelsene spres tynt utover hele befolkningen og samtidig gjøres flest mulig avhengig av staten. Den mest tydelige lidelsen er den store skattebyrden som betyr av hver enkelt av oss bruker opp mot 50% eller mer av vår arbeidstid for staten og kommunene.

I virkeligheten er dette en form for slaveri, men gjennom nytale opplever vi det ikke slik. «Frihet er slaveri» slik Sannhetsministeriet formulerer det i «1984». Den demokratiske stat skaper avhengighet gjennom å opprette monopoler som offentlig skole og helsevesen. Verst etter mitt syn var innføringen av fiatpenger i 1971. Resultatet er inflasjon, og pensjonssparing er ikke lenger mulig. Vi har derfor blitt avhengige av staten fra krybbe til grav.

Det virkelig skremmende nå er at staten har muligheter for overvåkning av befolkningen som Big Brother bare kunne drømme om. Ansiktsgjenkjenning gjennom avansert kamerateknologi, GPS, elektroniske brikker under huden, vaksinepass, internett, 5G, digitale fiatpenger, droner og mobiltelefoner er eksempler på dette. Vi vet at det er mange politikere som lengter etter å bruke disse mulighetene. Lengst har Kina kommet hvor det er innført systemer for såkalt sosial kreditt. Coronapandemien viser at vi ikke kan være trygge for dette i Norge heller.

Mange vil mene at våre politikere ikke søker makt for maktens skyld, men ønsker å bidra til et bedre samfunn for folk flest gjennom politiske beslutninger. Til det er å si at velstand følger av uavhengige økonomiske aktørers prøving og feiling på markedet koordinert av prismekanismene. Statlige monopoler mangler denne muligheten og kan ikke skape velstand. Statens virkemidler er per definisjon basert på tvang og tvang ødelegger av nødvendighet.

Det er gjennom frivillighet at samfunnet blomstrer. Dersom våre politikere vet dette og likevel søker politikken, kan vi være sikre på at det er makt for maktens skyld som lokker. De som ikke vet dette er forført av at «Uvitenhet gir styrke». Resten av oss må slutte å elske staten.

