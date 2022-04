annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Russland ikke har nådd sine mål i Ukraina.

– Den første fasen av krigen er nå over. Vi kan slå fast at Russland med stor sannsynlighet ikke har nådd sine mål. De har ikke inntatt hovedstaden Kyiv eller avsatt Ukrainas lovlig valgte regjering. De har lidd store tap av soldater og materiell, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget tirsdag om krigen i Ukraina.

– Krigen har avdekket store svakheter i det russiske forsvaret – innen etterretning, samvirke mellom forsvarsgrener, logistikk og ledelse og motivasjon for russiske styrker, sa han.

Havneforbud

Norge vil bruke tid på å slutte seg til EUs beslutning om stenging av havner for russiske fartøy.

Det blir også forbud mot russisk veitransport, ifølge NTB.

– Som tidligere kommunisert vil vi slutte oss til EUs beslutning om stenging av havner for russiske fartøy. Vi vil også gjennomføre forbudet mot russisk veitransport, sier Støre.

– Vi bruker tid til å gå grundig gjennom hvordan vi utformer og gjennomfører havneforbudet i Norge, sier Støre.

Solberg ber om raskere avklaring

– Jeg har forståelse for at statsministeren varsler at det tar tid å avklare hvilke havner og regelverk det skal være, men det haster også. Jo lenger tid og jo flere dager Norge har et åpent regelverk, jo lettere er det at vi blir utnyttet, sa hun.

Hun la vekt på at Norge må slutte opp om sanksjoner slik at vi kan stå sammen med andre land.

Nato-medlemskap

Svensk og finsk Nato-medlemskap har full støtte fra Norge og vil åpne for et vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det vil styrke den nordiske stemmen i alliansen. Det vil også åpne for vesentlig dypere nordisk forsvarssamarbeid, sier han.

Tyngre våpen

Støre lover 400 millioner kroner til et våpenfond for Ukraina og sier regjeringen også vurderer å donere tyngre våpen fra Norge.

– Vi jobber tett med Ukraina og allierte for å sikre god koordinering av leveranser av våpen. Ytterligere direkte donasjoner av tyngre våpen fra Norge til Ukraina er til løpende vurdering – og gjennomføring.

