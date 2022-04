annonse

Forfatter, redaktør og tidligere Aftenposten-journalist Dag Herbjørnsrud argumenterer i en ny kommentar for at koranbrenning kan være straffbart.

De voldsomme opptøyene i Sandefjord i helgen, i forbindelse med SIANS markering i byen, har fått lite fokus i de største mediene i Norge.

Politiet ble angrepet og flere av deres kjøretøy ble knust av rasende muslimer, som ifølge Nettavisen «ikke forstod hvorfor Sian fikk lov til å demonstrere».

At politiet ble angrepet har ikke blitt en nyhet hos NRK og TV 2. Det er heller ingen politiske kommentatorer i de største avisene som har gitt sin mening om volden som utspilte seg i den lille norske byen i helgen.

Under opptøyene deltok også små barn. Resett direktesendte fra opptøyene og jenter i 10-årsalderen ble observert i frontlinjen.

– Jævla morrapulere, skrek en liten jente. Litt senere ropte hun «fuck dere» til politiet.

Nettavisen la ut video i sin artikkel der en mann gikk amok og knuste en politibil med brostein. På sosiale medier ville folk vite hvem bråkmakeren var og om han var arrestert.

Men tross opptøyer og bråk har tidligere Aftenposten-journalist, Dag Herbjørnsrud, et annet fokus.

I en ny kommentar i Utrop.no argumenterer den nåværende redaktøren at SIANs koranbrenning kan bli straffeforfulgt.

– Når de straffedømte ytre høyre-mennene tenner på Koranen, så har de samtidig hatt for vane å komme med hetsende uttalelser mot muslimer. Og slik kan flere av arrangementene med koranbrenning ha vært ulovlige – ved at de bryter med paragraf 185 («Hatefulle ytringer»), hevder han.

«Redde barn»

Herbjørnsrud viser til Lars Thorsen og den danske politikeren Rasmus Paludans koranbrenning i Sverige i påsken.

Herbjørnsrud har ikke valgt å adressere de kriminelle handlingene som ble begått av personer med innvandrerbakgrunn i Sandefjord.

Han fokuserer istedet på at barn lider som følge av SIANs demonstrasjoner.

– Norske barn føler nå frykt når SIAN-gjengen kommer for å holde hatefulle demonstrasjoner i deres nærområde Groruddalen, skriver Herbjørnsrud i det han har linket til en artikkel i Dagsavisen der det hevdes at barn og eldre frykter å gå til moskeen på grunn av Sians koranbrenning.

Kun et fåtall personer ble pågrepet under de voldelige opptøyene i Sandefjord lørdag. Søndag sies det at fire ble innbrakt og to ble pågrepet.

– Forholdene for dem som ble innbrakt og pågrepet, omhandler at de ikke har etterkommet pålegg, nektet å oppgi ID, vold mot politiet og skadeverk. I tillegg til disse ble en rekke personer bortvist fra Sandefjord sentrum, sier stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NTB søndag ettermiddag.

Les også: Ap-politiker mener koranbrenning er ulovlig: – Når man begynner å krenke enkeltmenneskets religion, da er det hatkriminalitet

Også Ap-politiker Rashid Nawaz har tatt til orde for at det å brenne koranen er en straffbar hatytring.

– Det er hatkriminalitet, noe som er tydelig nedfelt i lovverket. Dette er paragrafer som jeg synes er rart ikke brukes oftere, sa leder av bydelsutvalget (BU) i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap) til Dagsavisen før helgen.

