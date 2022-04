annonse

Tidligere etterforskningsleder i Baneheia-saken, Arne Pedersen, har levert et 35 sider langt brev til Statsadvokaten i Oslo der han tar til orde for en ny tiltale mot Viggo Kristiansen.

Pedersen sier til NRK at han er sikker på at dommen mot Kristiansen er riktig, og at han er bekymret for at den nye etterforskningen vil ende med frifinnelse.

– Jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sier Pedersen til rikskringkasteren.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 og funnet to dager senere. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Kristiansen har hele veien bedyret sin uskyld. Flere svakheter ved bevisene som felte ham har blitt trukket frem etter at han ble dømt, og saken ble gjenåpnet 18. februar 2021.

Oslo statsadvokatembeter sier til NRK at de er godt kjent med Pedersens oppfatning av Kristiansens skyld, og at hans redegjørelse og bevisvurdering har blitt gjennomgått for å se om den er egnet til å belyse saken ytterligere.

– Men for å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være trygg på at den i retten kan bevise skyld ut over enhver rimelig tvil. Og da er det bevissituasjonen nå, per 2022, som er avgjørende, skriver statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg til NRK.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, har samme tilnærming.

– Selv om Arne Pedersen ikke tror på Viggo Kristiansen, så beviser ikke det at Kristiansen er drapsmann. Til det må man ha bevis. Tro og følelser hører ikke til i en rettsprosess og etterforskning.

