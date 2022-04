annonse

Japans langvarige tidligere statsminister, Shinzo Abe, har skrevet en kronikk om Russlands invasjon av Ukraina og potensielle konsekvenser for Taiwan-spørsmålet i tidsskriftet Project Syndicate.

Han argumenterer med at krigen mellom Russland og Ukraina minner om det vanskelige forholdet mellom Kina og Taiwan. Dertil viser han til tre likheter mellom situasjonen til Ukraina og Taiwan, men også til betydelige forskjeller.

For det første er det et veldig stort gap i militærmakt mellom Taiwan og Kina, akkurat som mellom Ukraina og Russland. Dessuten vokser dette gapet for hvert år som går. For det andre, har verken Ukraina eller Taiwan noen formelle militærallianser. Begge land må derfor regne med å måtte konfrontere trusler eller angrep på egenhånd.

For det tredje, er både Russland og Kina permanente veto-holdende medlemmer av FNs sikkerhetsråd, som gjør at det ikke er mulig å stole på FNs meklingsfunksjoner for konflikter hvor Moskva og Beijing er involvert. Slik har det vært under den nåværende russiske invasjonen av Ukraina, og slik vil det være under enhver krise over Taiwan.

«Strategisk tvetydighet»

Abe skriver videre at amerikanerne uttalte tidlig at de ikke ville sende sine soldater for å forsvare Ukraina mot den russiske aggresjonen. Men når det gjelder Taiwan, har USA vedtatt en politikk kjent som «strategisk tvetydighet», som betyr at det er fortsatt uklart om USA vil gripe inn med militærmakt i tilfelle en krise som involverer Taiwan og Kina. Dette gjør situasjonen rundt Taiwan mer uoversiktlig, og potensielt mer farlig.

Mens Taiwan ikke har noen formelle allierte, finnes likevel Taiwan Relations Act; en amerikansk lov fra 1979 som krever at USA må gi Taiwan militært utstyr og forsyninger «nødvendig for å gjøre det mulig for Taiwan å opprettholde en tilstrekkelig selvforsvarskapasitet.»

Denne loven har fungert som en form for kompensasjon for amerikanernes manglende vilje til å eksplisitt si at de vil «forsvare Taiwan» hvis øynasjonen skulle bli angrepet. Fordi USA ikke har ønsket å åpenlyst kunngjøre hvordan landet vil forholde seg til et angrep på Taiwan, har Kina (i det minste frem til nå) avstått fra å gå på noen militære eventyr.

Dette er fordi Beijing må ta innover seg muligheten for at USA faktisk vil gripe inn militært for støtte Taiwan i tilfelle en kinesisk invasjon av øya. Samtidig har amerikansk tvetydighet tvunget Taipei til å vurdere muligheten for at Washington ikke kommer til å gripe inn militært, som igjen har avskrekket radikale pro-uavhengighetsgrupper på øya.

Nye ordninger

Abe konstaterer deretter at USA har opprettholdt denne tvetydige politikken i flere tiår, og mener at den har fungert til sitt formål frem til nå, men også at tiden er mer enn moden for at denne ordningen nå bør skrotes. Den viktigste forskjellen mellom Ukraina og Taiwan er at Ukraina er en uavhengig stat utover enhver tvil, mens Taiwan ikke er det, som igjen betyr at bør USA revurdere denne politikken.

Russlands invasjon er ikke bare et væpnet brudd på Ukrainas territoriale suverenitet, men også et forsøk på å styrte regjeringen i en suveren stat med missiler og granater. På dette punktet finnes ingen kontrovers i det internasjonale samfunnet om tolkningen av den russiske invasjonen i folkeretten og FN-pakten. Mens flere land har nektet å delta i sanksjoner mot Moskva, hevder ingen at Russlands aktiviteter ikke utgjør et alvorlig brudd på folkeretten.

Derimot hevder Kina at Taiwan er «en del av sitt eget land», mens USAs og Japans posisjon er å respektere denne påstanden. Verken Japan eller USA har offisielle diplomatiske forbindelser med Taiwan, og de fleste land i verden anerkjenner ikke Taiwan som en suveren stat. I motsetning til Ukraina, kan Beijing hevde at enhver kinesisk invasjon av Taiwan er nødvendig for å undertrykke anti-regjeringsaktiviteter i en av Kinas egne provinser, og at slike handlinger derfor ikke vil bryte med internasjonal lov.

Da Russland annekterte Krim, ga det internasjonale samfunnet etter, selv om det var opplagt at Russland hadde krenket ukrainsk suverenitet. Gitt denne presedensen, er det ikke ulogisk at kinesiske ledere lett kan forvente at verden vil være mer ettergiven dersom de også skulle ta i bruk logikken om en «regional» – snarere enn nasjonal – underkastelse. Denne logikken gjør «strategisk tvetydighet» til en ustabil sikkerhetspolitisk ordning.

Militærmakt

Abe argumenterer avslutningsvis med at tvetydighetspolitikken fungerte veldig bra så lenge USA var militært overlegent Kina, men også at disse dagene nå er over. Faktisk så fremmer USAs tvetydighetspolitikk overfor Taiwan ustabilitet i Indo-Stillehavsregionen ved å oppmuntre Kina til å undervurdere USAs besluttsomhet, samtidig som den gjør regjeringen i Taipei unødvendig engstelig.

Gitt endringen i omstendighetene siden politikken kjent som «strategisk tvetydighet» ble vedtatt, bør USA komme med en uttalelse som ikke er åpen for feiltolkning eller andre tolkninger. Tiden er inne for Washington å gjøre det klart overfor Beijing at USA vil forsvare Taiwan mot ethvert forsøk på en kinesisk invasjon.

«Hver gang jeg møtte president Xi Jinping under min tid som statsminister, gjorde jeg det alltid til en regel å formidle klart til ham at han ikke måtte undervurdere Japans beslutsomhet om å forsvare Senkaku-øyene, og at Japans intensjoner var urokkelige. Den menneskelige tragedien som har rammet Ukraina har lært oss en bitter lekse. Det må ikke lenger være rom for tvil i vår besluttsomhet angående Taiwan, og i vår vilje til å forsvare frihet, demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten,» konkluderer den mangeårige japanske statsministeren.

