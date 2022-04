annonse

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er åpen for en nordisk forsvarsallianse.

Han sier til Klassekampen at SV fremdeles ønsker seg en nordisk forsvarspakt som slår fast at det er «en for alle – alle for en» dersom et land i Norden blir angrepet – slik som artikkel 5 i Nato-traktaten slår fast for sine medlemsland.

– Uansett om Sverige og Finland blir medlem av Nato eller ikke, så vil en nordisk artikkel 5 være det som gjør at det blir mulig å på sikt gå ut av Nato, sier Fylkesnes til avisen.

Både Fylkesnes og den andre nestlederen i partiet, Kjersti Bergstø, har tidligere sagt at de ikke ønsker noen endring i SVs holdning om å være mot norsk medlemskap i Nato, ifølge NTB.

– Norden er ikke noe lite område i forsvarssammenheng. Vi har for eksempel en større forsvarskraft enn det Ukraina her, og et samlet nordisk forsvar vil være et av de ti største i verden, mener han.

