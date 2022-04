annonse

Säpo advarer i dag om at Russland kan forsøke å påvirke medier, opinion og politikere i forkant av Nato-avgjørelsen.

Det sa Säpo -sjef Charlotte von Essen under et felles møte med sjefene for de finske og norske sikkerhetstjenestene i dag. Hun påpekte videre at Russland har vist at de er villige til å bruke militære maktmidler og krig for å tvinge andre land til å underkaste seg deres vilje, og at dette er noe Sverige må forholde seg til.