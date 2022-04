annonse

Danmark har inngått en avtale som innebærer at de kan sende opptil 300 fanger til fengsler i Kosovo.

Dette dreier seg om lovbrytere som er dømt til utvisning.

Danmarks sosialdemokratiske justisminister Nick Hækkerup anser avtalen som banebrytende.

– Jeg synes det er aldeles fremragende at vi kan få kastet dem ut så raskt som mulig og starte med at de soner i utlandet så vi ser hælen deres i stedet for tåen, sier Hækkerup.

Ifølge justisministeren forventer man at de praktiske forberedelsene er unnagjort i første halvdel av 2023. Målet er at fengselet skal oppgraderes slik at det holder dansk standard, noe fangene har krav på, skriver NTB.

Det er likevel slik at avtalen må godkjennes både av Folketinget og nasjonalforsamlingen i Kosovo. Hækkerup tror ikke at den vil bli nedstemt i Folketinget, men det er noe mer usikkert når det gjelder Kosovo.

Avtalen er foreløpig signert av Kosovos justisminister Albulena Haxhiu.

Ett av kriteriene for avtalen er at fangene skal kunne sendes direkte til sine hjemland utenfor EU etter at dommen er ferdigsonet.

På et tidligere stadium i prosessen har det vært snakk om at fangene skulle betale helseutgifter i fengselet selv ved å bli pålagt en privat helseforsikring. Dette er foreløpig ikke en del av avtalen.

Hækkerup sier imidlertid at han gjerne skulle sett at det var fangene som fikk regningen.

