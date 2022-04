annonse

Jeg var ikke fornøyd med programmet NRK sendte på Debatten tirsdag 19. april.

Hva kom fram der? Veldig lite!

Hvis journalister ikke tør å stille spørsmål om hvor skoen trykker, kommer vi ingen vei.

Vi får høre argumentet om at strømprisen er høy i Norge fordi gassprisen er høy i Europa. Det er ikke sant. Sannheten er at vi har eksportert for mye strøm.

Skal vi få en løsning på dette finnes en enkel mulighet. Strømselskapene må bli pålagt å bare selge overskuddsstrøm til utlandet, i tillegg til den strømmen de importerer. Da vil dette gå i balanse – slik at vi i Norge bevarer vår billige strøm og våre komparative fortrinn. Dette er viktig for husholdninger og industri, ja for hele samfunnet.

Hvorfor vil ikke politikerne det? Det er noen spørsmål vi ikke har fått svar på her.

Jeg tenkte som så, da jeg studerte utenlandskabler for noen år siden. Vi i Norge kan selge overskuddskraft til utlandet om dagen. Om natten kan vi importere overskuddskraft fra utlandet til en gratis, eller negativ pris – og enten spare på vannet vårt, eller eventuelt pumpe vann opp i magasinene våre, og selge det til en dyr pris om dagen.

Dette kunne bli en milliardindustri for Norge. Hvorfor er ikke det gjort?

Jeg tror at kraftindustrien har en lobbyviksomhet i Norge som gjør at politikerne har inngått dårlige avtaler for nordmenn flest. Sjefene i kraftselskapene er ansatt for å tjene mest mulig penger. De er ikke ansatt for å tjene det norske folk – selvfølgelig ikke. Hva skjer da?

Dette er helt enkel logikk. Hvis kraftselskapene får frie tøyler, vil vi få en europeisk kraftpris i Norge via utenlandskabler. Hvis vi setter politiske reguleringer – slik at de bare kan overføre overskuddskraft, i tillegg til den kraften vi importerer, og tjener penger på – vil dette komme alle nordmenn til gode.

Kan man finne ut av hvorfor de ikke gjør dette? De kan nemlig gjøre det. Men de vil kanskje bare ha mest mulig penger i statskassen?

