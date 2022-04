annonse

Den kjente legen og forfatteren Kaveh Rashidi går hardt ut mot norske apoteker, som han mener selger humbug.

– Jeg skulle ønske man kunne gå på et apotek og bli spart for kvakksalveriet, skriver Rashidi i NRK.

Rashidi skriver at han ble veldig skuffet da han besøkte et apotek for å finne en medisin til sin sønn. Han ble da møtt av hylle på hylle med kommersielle produkter som lovet mye og mangt, og mer enn de kan holde.

– Ta for eksempel veganske geléfigurer til 169 kroner. På pakningen står det at de kan gi emosjonell balanse, bedre sinnsstemning og normal mental funksjon. I virkeligheten er det bare enda et kosttilskudd som folk flest ikke har nytte av, markedsført på en ny måte, skriver legen.

– Tenk om kirurgen din, etter at hun satte inn en kneprotese, geleidet deg gjennom et rom fylt med kollagenprodukter og selolje til salgs. Produkter som er stikk i strid med den vitenskapen som lå til grunn for at hun satte protesen i kneet ditt, skriver Rashidi videre.

Villeding

Han påpeker at apotekene fyller hyllene sine med produkter som ikke virker, fordi de vil tjene penger.

– Når vi leger sender pasienter dit etter å ha gjort vår vurdering, møtes de av aktører som bare er ute etter pasientens penger, før de får møte farmasøyten. Dette er en utnyttelse av samfunnets syke og sårbare. De forsøker aktivt å villede kundene, og et av virkemidlene er nettopp at produktene selges i et apotek – et sted man assosierer med vitenskap, fastslår Rashidi.

