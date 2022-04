annonse

Elon Musks oppkjøp av Twitter sender sjokkbølger hos de ansatte.

Fox News skriver at det har vært avholdt et krisemøte blant de ansatte som har problemer med å takle realiteten at de har fått en ny sjef.

Der skal det blant annet ha blitt snakket om fremtiden, og spørsmål rundt Elon Musks mange nye oppdateringer på sin egen Twitter-profil der han snakker om viktigheten av ytringsfrihet.

– Nyheten i dag er så syk at jeg har helt glemt at jeg har COVID, skrev en ansatt på Twitter.

Ytringsfrihet

New York Times har vært i kontakt med andre ansatte som føler ubehag ved at Musk nå er deres nye sjef.

– Jeg føler at jeg må kaste opp. Jeg ønsker ikke å jobbe for en bedrift som er eid av Elon Musk, skal en ansatt ha sagt til avisen.

– Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal gjøre. Herregud, telefonen min har ikke stått stille. Jeg føler at han er denne grusomme lille gutten og at han gjør dette for å trolle. Han vet ikke noe om retningslinjene våre og hva vi gjør. Uttalelsen hans om [algoritmen] vår var vanvittig. Vil han bare la alle gå amok? Ingen vet, fortsatte den ansatte, gjengitt av The Blaze.

Elon Musk har kommet med en oppdatering på sin egen Twitter-profil der han klargjør sitt standpunkt om ytringsfrihet, og hva han mener bør være lov å skrive.

– De ekstreme reaksjonene fra de som frykter ytringsfriheten sier alt.

– Med «ytringsfrihet» mener jeg rett og slett det som samsvarer med loven. Jeg er imot sensur som går utenfor loven. Hvis folk vil ha mindre ytringsfrihet, vil de be regjeringen om å vedta lover om det. Derfor er det å gå utover loven i strid med folkets vilje, mener Musk.

