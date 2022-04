annonse

FrP-leder Sylvi Listhaug er skuffet over sin fremste politiske venn.

Hun tar nå et oppgjør med Solberg og partiet Høyre, skriver VG.

– Jeg er skuffet over at hennes Høyre i mange saker har forlatt høyresiden. De er veldig lojale mot alt det de gjorde i regjering og det ser ut som om den lojaliteten nå slår inn på en måte som gjør at de i sak etter sak støtter den sittende regjering, sier hun.

Medisiner og pasienters rettigheter er et godt eksempel på dette, mener Listhaug.

– 28 pasientorganisasjoner har et opprop mot det statlige organet Nye Metoder, hvor lederne i de fire helseforetakene sitter i Beslutningsforum og bare tar hensyn til pengene og i liten grad til pasientene, sier hun.

Folk lider og dør

– Organisasjonene sier at systemet ikke fungerer og at noe må gjøres. Så langt har Høyre vært mer opptatt av å bevare og forsvare dagens organisering, enn å ta inn over seg at folk lider og dør fordi de ikke får tilgang til tilgjengelige medisiner.

Hun viser til kampen for å få medisinen Kaftrio godkjent, som har vært godkjent i Danmark siden 2020, men som først ble godkjent i Norge mandag.

Listhaug er redd Høyre er med på å lage et klasseskille i Norge.

– Vi er i ferd med å få et klasseskille i helsevesenet, hvor de som har råd til å betale for medisinene, får hjelp, mens de som ikke har råd, rammes.

FrP-lederen legger til at det ikke bare er innen helse Høyre har sviktet, men også i siste krisepakke, drivstoffavgiften, klima og EU.

– Krisepakken på 14,4 milliarder kroner til Ukraina er et annet eksempel, sier Listhaug:

– Vi trodde det skulle bli reelle forhandlinger om innholdet, men så gikk Høyre med en gang ut og støtten hele pakken fra Støre-regjeringen. Det er nesten ikke til å tro. De bidrar til at det ikke blir helt nødvendige forhandlinger om denne pakken.

Hun sier manglende støtte fra Høyre for å avhjelpe skyhøye utgifter, blant annet drivstoffutgifter, er et annet eksempel.

– Høyre viser ingen forståelse for hvordan prisøkningene på drivstoff, strøm og mat rammer vanlige folk og bedrifter. De er ikke villig til å hjelpe dem som sliter med få endene til å møtes, sier Listhaug og legger til:

– I Sverige ga den sosialdemokratiske regjeringen direkte støtte til bilistene. Men det ville ikke Høyre være med på å presse frem her. De var mer opptatt av å støtte Støre-regjeringen. Listhaug er også veldig skuffet over Høyres kostbare klimatiltak. – Vi mener vi kan bruke noe mer penger på det som er viktig nå. Men så er vi veldig tydelig å spare store beløp, eksempelvis på symbolske og dyre klimatiltak, sier hun og viser til elektrifisering av sokkelen. – Høyre har gjennomført en stor kursendring på i sin klimapolitikk, og er nå en av største forkjemperne for kostbare symbolske klimatiltak som elektrifiseringen av sokkelen. Vi sto sammen med dem i regjering mot dette, men nå har de snudd. Det at Høyre vil ha Norge med i EU, provoserer Listhaug. – Det er mildt sagt naivt, når vi vet at det kun er NATO og USA som sikrer Europas trygghet. Vi må styre egen politikk – blant annet innvandrings-, fiskeri- og oljepolitikken hjemmefra, ikke fra Brussel.

Høyres nestleder Henrik Asheim tar kritikken fra Listhaug med stor ro.

– Vi har stor forståelse for at Frp har behov for å markere seg inn mot eget landsmøte til helgen, og at de skyter litt på oss tåler vi godt:

– Jeg ønsker Frp lykke til med landsmøtet deres, og ser frem til et godt samarbeid frem mot valget i 2025. Jeg tror borgerlige velgere mye heller vil se Høyre og Frp samarbeide for et nytt flertall og en ny regjering fremfor kjekling i avisene, sier han.

