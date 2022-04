annonse

En undersøkelse antyder at nesten halvparten av oss mener det bør være ulovlig å brenne religiøse symboler. I Klassekampen mandag oppfordret Islamsk Råd Norge (IRN) Oslopolitiet til å etterforske SIAN-leder Lars Thorsen for rasistiske ytringer.

Men politijurist Kai Spurkland er klar på lovligheten av å brenne Koranen.

– Ytringsfriheten gir et sterkere vern for kritikk av maktstrukturer, som religioner kan være, enn enkeltpersoner. Det er uten betydning at muslimer opplever det krenkende at noen krenker deres religion, sier Spurkland til Klassekampen.

Ifølge Spurkland må vi gjeninnføre blasfemiparagrafen dersom det skal bli straffbart å skjende Koranen, Bibelen eller Toraen.

Han kan bare komme på ett hypotetisk tilfelle der konteksten er slik at koranbrenning vil være straffbart.

– La oss si at Thorsen sier veldig nedsettende ting om en gruppe i samfunnet, for eksempel at denne gruppa bør steriliseres eller er skadedyr, samtidig som Koranen brenner lystig foran han. Da gjør koranbrenningen det åpenbart hvilken gruppe han snakker om. Da vil det bli en straffbar handling, sier Spurkland og understreker at en slik situasjon nok er utenkelig.

– Å brenne Koranen kan gi en kontekst som gir en retning til andre ytringer, men det er vanskelig å få koranbrenning i seg selv til å bli en straffbar handling isolert, legger han til.

