21 av voldshendelsene ble meldt til Arbeidstilsynet, mens 26 av dem ble politianmeldt. I rapporten hevder Utdanningsetaten at de fleste av elevene som er involvert i hendelsene er i alderen 6–12 år. Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen sier tallene for fjoråret bekrefter bildet fra tidligere.

– De fleste hendelser er i spesialskoler og spesialgrupper og utføres av de yngste elevene. Dette gir oss viktig innsikt i hverdagen til våre ansatte, når vi som arbeidsgiver jobber for et trygt og godt arbeidsmiljø, sier hun til Dagsavisen.

– Det er god grunn til å tro at det er underrapportering

Hovedverneombud Dag Martin Vikheim i Utdanningsetaten mener tallene i virkeligheten er høyere.

– De ansatte jeg snakker med, forteller om mange alvorlige hendelser, og det er god grunn til å tro at det er underrapportering. På videregående skole er det bare rapportert om to svært alvorlige hendelser i hele 2021 – da er det grunn til å spørre seg om det stemmer med virkeligheten. Dette bør undersøkes nærmere, og vi trenger et rapporteringssystem som er enkelt nok til at de ansatte kan bruke det i hverdagen, sier Vikheim til Dagsavisen.

