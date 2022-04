annonse

Etter Russlands angrep på Ukraina har Noreg lagt seg tett opp mot EUs sanksjonsregime.

Som Resett tidlegare har skrive, er Russland no verdas mest sanksjonerte land, med fleire sanksjonar (5.532) enn Syria, Nord-Korea og Venezuela til saman – og langt foran Iran (3.616) på andreplass.

Forbod mot russiske fly i EUs luftrom, stans i finans- og teknologieksport til Russland og utestenging av russiske bankar frå det globale informasjons-systemet Swift er nokre av tiltaka som svir på rubelpungen hans Putin.

Vidare har EU, godt hjelpt av opinionens negative innstilling til Russland, forbode RT.com og Sputnik. Dei to mediaa blir mellom anna utgitt på engelsk, og kontrollerest og finansierest av Russlands føderale regjering.

Det meiner Noregs regjering er å gå for langt.

– Me har beslutta at me ikkje skal sensurere RT og Sputnik, sa kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) då ho i går la fram regjeringas mediepolitiske utgreiing i Stortinget. Dette skriv Journalisten.no.

– Grunnlovas paragraf 100 set svært høge krav for å innskrenke ytringsfriheita, og per i dag er det vanskeleg å sjå at desse aktørane utgjer ein slik trugsel mot grunnleggande samfunnsinteresser i Noreg.

Medietilsynet ved direktør Mari Velsand skriv i ei pressemelding at dei sluttar seg til regjeringas beslutning, og grunngir dette med at «russisk propaganda» best blir bekjempa med «kunnskap og journalistikk».

Etter invasjonen av Ukraina 24. februar har Russland sjølv hyppig sperra tilgangen til nettaviser. Dei har òg blokkert sosiale plattformer. Facebook, Instagram og Twitter er no utilgjengelege der i landet.

