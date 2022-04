annonse

Det er Trygve Hegnar som skriver dette i en kommentar i Finansavisen.

I årets jordbruksoppgjør krever bondeorganisasjonene totalt 11,5 milliarder kroner. Av dette er 2,4 milliarder kroner kompensasjon for kostnadsøkninger, melder NTB onsdag om kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble overlevert Landbruks- og matdepartementet onsdag formiddag.

– Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier leder Bjørn Gimming i Bondelaget.

– Kravet uttrykker den svært alvorlige økonomiske situasjonen i landbruket. Mens behovet for egen matproduksjon har økt, står vi i fare for å redusere den i Norge. Dette kravet er det som må til for å kompensere for ekstraordinære kostnader, løfte bondens inntekt og bidra til fortsatt matsikkerhet, fortsetter han.

Kravet er en femdobling fra tidligere. I fjor var kravet på 2,1 milliarder, og i 2019 var det på 1,9 milliarder kroner.

Til Nationen forteller leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag at kravet er det høyeste noen gang målt per bonde.

– Hvis en ser tilbake i tid, var der noe tilsvarende i 1976. Målt per bonde er det derimot høyere i år, sier hun.

Vil ha kompensasjon nå

I kravet ber jordbruket om en samlet kostnadskompensasjon for den ekstraordinære kostnadsøkningen i 2021 og ut 2022, og den beregnes til 2,4 milliarder kroner.

– Kostnadsveksten er uten sidestykke, og krigen i Ukraina har akselerert kostnadsøkningene ytterligere. Dette er langt høyere enn forutsatt fra fjorårets oppgjør og må bli kompensert fullt ut. Utbetalingen må skje så raskt som mulig, noe også regjeringen har lovet næringen, understreker Gimming.

– For å ha med oss bonden framover og trygge norsk matberedskap må vi løfte alle produksjoner, uansett størrelse og hvor i landet gården ligger. Vi styrker norsk matkornproduksjon, noe også regjeringen har gitt klare løfter om. Og vi løfter sau og ammeku særskilt for å sikre bruk av gressressursene i distriktene, sier Bjørn Gimming.

Kravet omfatter også styrking av klimaarbeidet ved å satse på blant annet fornybar energi, gratis klimarådgivning til alle bønder og utvikling av Landbrukets klimakalkulator, samt et nytt dyrevelferdstilskudd, melder NTB.

– Skal de tømme velvet i Norges Bank?

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar har markert seg som en iherdig kritiker av landbruksstøtte og det han mener er en klagekultur både blant bønder og i avisa Nationen.

I en kommentar i dagen avis viser han til Nation som skriver den støtter bøndenes krav og «frykter at den frustrasjon og desperasjon som nå preger næringen, vil slå ut i raseri og aksjoner av hittil ukjent omfang i Norge, dersom årets oppgjør ikke gir inntektstaperne i norsk matproduksjon det de er lovet.»

– 10 milliarder kroner mer til bøndene. Skal de tømme hvelvet i Norges Bank og Oljefondet på en gang? raser Hegnar og fortsetter:

– Utgangspunktet er at bøndene allerede får 17 milliarder kroner årlig fra staten, og så vil de altså ha 10 milliarder kroner mer. Har det rablet for dem?

Men Hegnar undervurderte kravet da han skrev kronikken. Det ble ikke 10 milliarder, men på 11,5 milliarder.

