Utvisningen kommer som en reaksjon på Norges utvisning av tre russiske diplomater 6. april og det russiske utenriksdepartementet skriver i dag blant annet at de kalte inn Norges ambassadør i Moskva, Rune Resaland, på teppet i dag for å informere ham om Russlands negative reaksjon på Norges beslutning om å utvise ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo og for å protestere mot norsk militær bistand til Ukrainas forsvar.

I pressemeldingen blir det også bemerket at «den uvennlige linjen til norske myndigheter har forårsaket alvorlig skade på bilaterale forbindelser.»

– Uttrykk for vår reaksjon på Russlands brutale opptreden i Ukraina

– Vår beslutning om å erklære tre russiske diplomater for uønsket i Norge før påske ble tatt fordi de har bedrevet virksomhet som strider med deres diplomatiske status. Det er også et uttrykk for vår reaksjon på Russlands brutale opptreden i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Hun er imidlertid ikke overrasket over Russlands beslutning, men sier at Norge vil fortsette å stå sammen med våre nære allierte og partnere mot Russlands aggresjon og gi vår støtte til Ukraina.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina har fått konsekvenser for forholdet mellom Norge og Russland. Som andre europeiske land og allierte, har vi redusert kontakten med russiske myndigheter til et minimum. Vi vil beskytte samarbeid og kanaler av direkte betydning for trygghet og sikkerhet. Det samme gjelder å sikre bærekraftig forvaltning i våre nærområder, tilføyer hun.