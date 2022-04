annonse

annonse

Seks ungdommer fra 16 til 19 år er i Oslo tingrett dømt til fengsel og samfunnsstraffer etter en rekke ran og voldsoverfall en helg høsten 2021.

Politiet fikk i slutten av september nyss om flere ran og voldshendelser, og startet en etterforskning. Særlig etter flere hendelser på et område kalt Tyskertoppen på Korsvoll mottok politiet flere anmeldelser. Det også skjedd et grovt voldsoverfall på Jernbanetorget og på St. Hanshaugen samme helg.

– Alle de tiltalte er unge lovbrytere. Fire av dem var under 18 år på gjerningstidspunktet, og den eldste var 19 år. Yngstemann var 15 år og 10 måneder, heter det i dommen, som NTB refererer fra.

annonse

Milde straffer

Onsdag ble straffene forkynt i Oslo tingrett. En 18-åring er dømt til fengsel to år og syv måneder, men 20 måneder av straffen er gjort ubetinget. En 19-åring må sone elleve måneder av en straff på 19 måneders fengsel.

Tre av de andre dømmes til samfunnsstraffer fra 420 timer til 80 timer. Den siste av de seks er idømt ungdomsstraff i ni måneder.

De seks skal dessuten betale til sammen 185.000 kroner i oppreisningserstatning til fire av ofrene, samt 5.000 kroner i erstatninger til tre av ransofrene.

annonse

Flere av dem som ble overfalt av guttegjengen, ble påført alvorlige skader. En av dem ble innlagt på sykehus i over en uke med hodeskader.

Ukjent offer

I et filmopptak politiet har sikret, vises en guttegjeng på om lag 20 stykker som tar igjen en gutt i en gate på Korsvoll. Gutten får kraftig juling mens han holder seg fast i en lyktestolpe. Denne gutten er aldri blitt identifisert. Dette til tross, fem av de tiltalte blir dømt for å ha deltatt i overfallet og for å ha forsøkt å rane ham.

– Ettersom fornærmede ikke har meldt seg, er det som nevnt ikke mulig å si noe om hvilke konsekvenser volden og hendelsen har hatt for ham, men følgene kunne lett blitt svært alvorlige. Det var opprinnelig ca. 20 stykker som løp etter fornærmede, ca. 10 utøvde vold mot ham, og 5–6 stykker var med på ranet, skriver Oslo tingrett.

Retten slår fast at det for dette forholdet alene er riktig med ett år i fengsel.

Slo ned transkjønnet influencer

Et av ofrene til guttegjengen er den kjønnsinkongruente influenceren Marti Evju, som er relativt kjent i sosiale medier i flere norske ungdomsmiljøer. To av guttene er dømt for grov kroppskrenkelse etter å ha slått til Evju på en buss.

– Retten har vektlagt antall slag, at volden er begått på gaten i Oslo sentrum, at hendelsen har skjedd uten foranledning, er begått av flere i fellesskap og er motivert av fornærmedes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, skriver dommeren.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse