Sykkelrittet Tour of Scandinavia vil beholde sitt slagord «Battle of the North» i noen sammenhenger til tross for krigen i Ukraina.

Opprinnelig var meningen å lansere det kvinnelige storrittet som «Battle of the North», men arrangøren kunngjorde at det skulle bort på grunn av krigen i Ukraina.

Daglig leder Roy Moberg annonserte i mars navneendringen på løpet.

«Vi har brukt mange år på å bygge merkevaren «Battle of The North. Det ble brukt betydelige ressurser før lanseringen, men vi ønsker ikke å bruke et navn som kan relateres til krigen slik verden ser ut nå.»

Løpsdirektøren begrunnet denne endringen når krigen i Ukraina går inn i sin andre konfliktmåned: » Av respekt for alle de som lider på grunn av den forferdelige krigen i Ukraina, har vi så langt kalt konseptet med løpet for «Tour of Scandinavia» og tonet ned bruken av navnet «Battle of the North». ».

Men i tirsdagens pressemelding om ny sponsor ble rittet likevel presentert som «Tour of Scandinavia – Battle of the North».

– Det er et forsøk på ikke å skape forvirring. Det kan jo bli det etter tre års merkevarebygging. Vi kommer til å «brande» Tour of Scandinavia i alle flater. I noen sammenhenger vil det være «Battle of the North», opplyser daglig leder for rittet Roy Moberg til NTB.

– Hvor ofte og i hvilke flater får vi se navnet?

– Det er helt avhengig av hvordan verdenssituasjonen utvikler seg. Forsterker det seg ytterligere, tror jeg det blir brukt lite, sier Moberg.

Rittet går over seks dager med start i København. Neste etappe er i Sverige før de fire siste går på Østlandet i Norge. Rittet arrangeres fra 9. til 14. august.

