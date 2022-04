annonse

USAs tidligere president Donald Trump er sterkt kritisk til Russlands trussel om å bruke atomvåpen.

I et intervju med den britiske journalisten Piers Morgan tar Trump til krass kritikk mot Putin for hans bruk av «N-ordet» (i denne forstand nuclear weapons, altså atomvåpen).

Trump mener dessuten at om han var president og ikke Joe Biden, ville han ha tvunget Putin til å unnlate å bruke «N-ordet» fullstendig.

– Putin bruker N-ordet. Jeg kaller det N-ordet. Han bruker N-ordet, sa Trump i intervjuet «Morgan Piers Uncensored», som hadde premiere mandag.

Intervjuet er omtalt i Nettavisen.

– Han bruker det på daglig basis. Og alle er så redde, så redde, så redde. Og siden folk blir redde, så bruker han det bare mer og mer. Det er derfor han gjør det tingene som han gjør akkurat nå, sier Trump.

– Han gjør det fordi han tror at tror at «ingen kommer noensinne til å angripe oss, fordi de er alle idioter, og de er redde for å snakke om det», sa Trump.

Reell fare

På mandag påstod Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at det er reell fare for at det bryter ut atomkrig.

– Faren er alvorlig, den er reell, det går ikke an å undervurdere den, sa utenriksminister Sergej Lavrov.

– Vi er mye sterkere

Piers Morgan spurte også Trump om hva han ville gjort om han nå var president i USA.

– Jeg ville sagt at vi har mye mer enn det de har. Vi er mye sterkere en det de er. Og du må aldri bruke det ordet igjen. Vi kan ikke bruke atom-ordet igjen noen gang. Og hvis du gjør det, så kommer vi til å få et problem, svarte Trump.

