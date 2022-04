annonse

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker fortsatt høyt tempo på norsk olje- og gassutvinning.

Vedum mener den nye situasjonen i Europa gjør Norges rolle som energinasjon enda viktigere.

– I dag ser vi hvor viktig det er at Norge er en stabil leverandør av olje og gass. Dette er vårt desidert viktigste bidrag til stabilitet i Europa, sier han til Klassekampen.

Han har ingen bekymringer for den såkalte klimarisikoen ved å åpne nye felt.

– Vi er i en helt unik posisjon. Det finnes knapt andre demokratier som produserer olje og gass for eksport. Bare tenk hvordan situasjonen hadde vært i Europa i dag hvis ikke de hadde hatt gassen fra Norge. Det hadde vært fullstendig krise på energileveranser, sier han.

Vedum understreker at nye felt må vurderes opp mot lønnsomheten og eventuelle klimarisikoer, men er langt fra bekymret for at det er for høyt tempo på sokkelen.

Han understreker også at man må jobbe for å finne nye løsninger for å produsere energi med lave utslipp.

