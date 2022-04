annonse

Dagbladets mangeårige kommentator Marie Simonsen er ute i en kommentar torsdag og eksponerer sin naivitet – og sin menneskeforakt.

Det er islamkritikere og særlig SIAN hun retter sine forakt (eller er det hat?) mot. Hun kaller dem stakkarslige og uskolerte og påstår seg å vite at de er rasister i tillegg. Simonsen kaller dem også «en liten aldrende gjeng av islamhatere som aldri har fått det helt til».

De er hatende tapere, med andre ord. Og de får sitt pass påskrevet av den single, barnløse urbane, høyt utdannede og høytlønte, ja, «hvite, privilegerte» Marie Simonsen (59).

Hun som liker og er tolerant mot alle mennesker – unntatt de hvite rasistene.

Marie Simonsen sier at det verste man kan gjøre mot SIAN er å snu ryggen til dem i stillhet. Hun viser til at noen islamske organisasjoner og andre på sosiale medier oppfordret til nettopp det.

Men hun skriver ingenting om hvorfor det likevel dukket opp hundrevis av folk som kastet stein og rev og slet i barrikadene som politiet hadde satt opp. Ikke med ett ord prøver hun å komme til bunns i saken.

Som en sa i kommentarfeltet til Resett: «I det øyeblikket ingen møter opp og lager bråk, er det ikke behov for SIAN mer. Men inntil det skjer, har de en viktig oppgave.»

Simonsen får seg ikke til å reflektere over årsakene til at en del muslimer blir rasende og tyr til vold når de hører kritikk mot islam. Hun retter kun sin forakt og bekymring mot de som kritiserer islam og brenner koranen.

Muligens vet ikke Marie Simonsen noe som helst om islam. Hun har sannsynligvis ikke lest boken vi sendte henne gratis i fjor høst: Islam: Sannheten om Muhammed og hans religion. Vi sendte forøvrig flere eksemplarer rundt, takket være en donasjon fra en fornøyd leser.

Dagblad-kommentatoren burde tatt seg tid til å lese boken. Den forteller historien om islam, usminket, men også rettferdig. Muhammed var en kløktig krigsherre, og han hadde teft for hvordan han skulle mobilisere tilhengere og isolere og true sine motstandere til underkastelse. Vi vurderte en stund å kalle boken «Islam for dummies». For den passer midt i blinken for Simonsen. Det vil si, hvis hun hadde vært litt nysgjerrig på hvorfor raseri, krenkelse og talibanske tilstander gjerne følger islam og muslimer, og ikke allerede visste svaret.

Lars Thorsen kan ganske mye om islam. Han har lest litteraturen. Det man da finner er folkemord på jøder under direkte ordre fra Muhammed selv. Man ser ran, slaveri, voldtekter, stadige krigstokt og jihad. Vold, trusler, bedrag og utpressing var en del av Muhammeds oppskrift, det ble en del av islam gjennom hans eksempel. Han var en politiker, en krigsherre for sin tid. Og han var en suksessfull slik person. På ti år hadde han underlagt seg alle stammene på den arabiske halvøy.

Det er likevel et faktum at mange, kanskje de fleste, muslimer enten ikke vet om eller de har fortrengt denne delen av islams fødsel. De blir fortalt at Muhammed var et moralsk, barmhjertig og edelt menneske. Så de tror at SIAN og andre som er kritiske, farer med løgn. Og det bidrar til at de blir sinte. Men IS, Taliban, det iranske regimet og Saudi-Arabia er eksempler på hva islam også er. Og de representerer kanskje en sannere, mektigere versjon av islam enn den som læres bort i norsk skole.

Marie Simonsen retter forakten sin mot kritikerne av islam. Det er de som er rasistene, det er de som har skylden for volden som oppstår når noen blir krenket, mener hun. Men dette er jo et eksempel på de lave forventningers rasisme. Simonsen forventer ikke at fremmede (muslimer) kan styre seg, så det er vi som må tilpasse oss og ta hensyn så de ikke blir sinte.

Men la oss gjøre et tankeeksperiment: Hva hvis det var en sekt i Norge som hadde Adolf Hitler som sin profet. Og de hyllet ham som et moralsk menneske og hadde Mein Kampf som sin hellige bok. Til sine barn fortalte de ingenting om konsentrasjonsleire og ekspansjonistisk krig. De fortalte at Hitler var en mann som ville det beste for sitt folk, tyskerne. Og at han vant mange kriger mot sine fiender som ville tyskerne vondt.

Men så var det også en gruppe som kalte seg «Stopp nazifiseringen av Norge», og de var bekymret for de nazistene som hyllet Adolf Hitler. De mente sekten ikke fortalte barna sine sannheten om Hitler, og de holdt derfor markeringen rundt omkring i Norge der de fortalte om Holocaust og hva som egentlig sto i Mein Kampf.

Dette gjorde nazistene forbannet, så de møtte opp og kastet stein og stormet mot en håndfull medlemmer fra Stopp nazifiseringen av Norge.

Mens dette pågitt snakket politiet med nazistene og sa at Stopp nazifiseringen av Norge hadde rett til å ytre seg uansett hvor motbydelig det de sa var. Da kastet nazistene steiner på politiet og ødela politiets biler.

Hva ville Marie Simonsen sagt og skrevet i et slikt tilfelle? Ville hun fordømt brenningen av Mein Kampf og de som ytret seg så foraktfull mot nazistene?

Svaret på det er åpenbart nei. Da ville hun ropt ut om at vi hadde et alvorlig høyreekstremistisk problem i Norge og at politiet måtte slå hardt ned på dette og PST måtte jobbe overtid.

Og til de av dere som ikke forstår at denne sammenlikninger er relevant: Da vet dere svært lite eller ingenting om islam.

Marie Simonsen fordømmer andre mennesker uten å kjenne dem. Hun fordømmer SIAN uten å kunne noe som helst om islam. Og hvis hun faktisk vet noe om islam, og slik sett forstår at eksempelvis Taliban håndhever islam tilnærmet slik Muhammed praktiserte, og hun likevel kaller de som kritiserer islam for rasister, så tar hun til orde for en villet ødeleggelse av det liberale samfunn.

Utspillet til Marie Simonsen er en trist relikvie fra en naiv tid. En tid som nettopp skapte den demografiske utfordringen alle fremtidige generasjoner i dette landet må hanskes med: Hvordan holde kontroll på islams iboende trang til dominans og ekspansjon.

Vi bør alle håpe at SIAN en gang blir møtt med et skuldertrekk fra alle norske muslimer. For skjer det, har vi fått et ganske annet og mindre potent islam i dette landet. Men vi er langt derifra ennå.

