Russland har tjent over 600 milliarder kroner på eksport av fossil energi siden 24. februar, og Tyskland er den største kunden.

Det anslår en studie fra det finskbaserte Center for Research on Energy and Clean Air.

Forskerne har brukt data om skipsbevegelser, sporing av gasstrømmer gjennom rørledninger og anslag basert på historisk handel. Basert på dette anslår de at Tyskland alene har betalt nærmere 90 milliarder kroner for fossilt drivstoff fra Russland siden sistnevnte invaderte Ukraina 24. februar. I hovedsak betaler Tyskland for naturgass.

Italia er den nest største kunden. ifølge studien. Til sammen står EU-landene for 71 prosent av Russlands energiinntekte, ifølge NTB.

