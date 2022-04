annonse

Regjeringen får støtte for hovedlinjene i sitt forslag til Ukraina-pakke fra alle partiene på Stortinget, men kravet fra flere partier om at bistandsmidler må holdes utenom Ukraina-pakken fikk ikke flertall.

– Det er en styrke for Norge at Stortinget i en krisetid samler seg bak regjeringens forslag for håndtere følgene av krigen i Europa. Det er avgjørende at vi nå tar mot flyktninger på en god måte, styrker forsvaret og beredskapen, sa saksordfører Geir Pollestad (Sp).