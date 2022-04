Ifølge NRK skal partiets landsmøte ta stilling til dette forslaget:

«Landsmøtet ber stortingsgruppen om å fremme forslag om å åpne opp for etablering av allierte baser på norsk jord også i fredstid som et supplement til oppbygging av eget forsvar.»

– Nå har vi jo nylig forlatt et annet gammelt prinsipp om ikke å gi våpen til stridende parter. Nå er det på tide å skrote basepolitikken fra 1949, sier Listhaug til NRK.

Fakta om baseerklæringen

En erklæring som den norske regjeringen gav i forbindelse med Norges tilslutning til Atlanterhavspakten i 1949 hvor regjeringen slår fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep. Erklæringen var et svar på en henvendelse fra sovjetiske myndigheter som fryktet NATO-baser i sitt nærområde. I praksis ble baseerklæringen retningsgivende for norsk basepolitikk under den kalde krigen.