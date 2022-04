annonse

annonse

Fotballagent Mino Raiola er forbannet over flere medier har meldt at han er død.

– Nåværende helsestatus for dem som lurer: Forbannet etter at de tar livet av meg for andre gang på fire måneder», heter det på Raiolas Twitter-konto.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

annonse

Avisen La Repubblica skriver at Raiolas lege også avviser Raiolas dødsfall.

Alberto Zangrillo, leder for anestesi- og intensivavdelingen ved San Raffaele sykehus i Milano, sier han er opprørt over dem som spekulerer i Raiolas død.

Torsdag ettermiddag ble det meldt i italienske medier, blant dem TV-kanalen TgLa7 at Raiola var død. Storaviser som Gazzetta dello Sport og Il Messaggero gjorde det samme før flere internasjonale medier meldte seg på. Det ble likevel aldri bekreftet fra pårørende eller kretsen rundt agenten.

annonse

– Dårlig form

Raiolas agentbyrå sa til VG at det var diktet opp. José Fortes Rodriguez, av mange omtalt av agentens nærmeste, meldte til nederlandske NOS at Raiola er i dårlig form, men at han ikke er død.

Journalist Tancredi Palmeri tvitret også om Raiolas død. Deretter beklaget han.

«Det var ikke spekulasjoner eller om å være først. Jeg gjør aldri noe slikt. Nyheten ble meldt av TgLa7, den største TV-kanalen i Italia og bekreftet av alle de største mediene i Italia», skriver Palmeri.

Raiola representerer i tillegg til Erling Braut Haaland spillere som Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474