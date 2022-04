annonse

Finansministeren ser ut til å ha mistet kontakten med folket og skjønner ikke hvor hardt folk rammes av økte priser, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Det virker som om han bruker litt for mye tid på kontoret i stedet for å reise ut og snakke med folk. Du trenger ikke reise ut fra Oslo en gang nå for å skjønne at dette er ganske tøft for mange familier og bedrifter, sier Listhaug til NTB.

Hun snakker om galopperende priser på både bensin og strøm.

Nå mener Listhaug at Vedum har mistet grep om hvordan folk har det der ute.

– Han fikk seg jo til å si at folk skal få bedre råd i år – med det lønnsoppgjøret som er. Men det er jo bare å se litt på regnestykkene, så skjønner man jo at det skal holde hardt.

Retter skytset spesielt mot Vedum

Listhaug synes regjeringen har framstått som handlingslammet når krisene har rammet, og trekker fram koronahåndteringen i høst, strømpriskrisen og krigen i Ukraina.

– Vi har jo for eksempel sett at prisene på drivstoff eksploderte på grunn av krigen. Der har man ikke vist noen vilje til å gjøre noe, enda Sp sa før valget at de ikke kunne sitte i en regjering med bensin- og dieselpriser på over 20 kroner literen. Det nivået ble jo fort passert, for å si det slik.

– Jeg skulle gjerne likt å vite sist han var på kaffeslabberas der ute og snakket med folk. Det synes å være en stund siden, sier Listhaug.

