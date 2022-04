annonse

I lyset av den pågående krigen i Ukraina er det på tide å se litt på hvilken rett Russland har til å sitte i FNs sikkerhetsråd, i stolen som ble holdt av Sovjetunionen. Grunnen til dette er at Russland bruker eller misbruker sin plass i sikkerhetsrådet til å blokkere vedtak som kan få slutt på angrepskrigen, samt har en lang tradisjon for å opptre lite konstruktivt.

Historien om Sikkerhetsrådet

FN ble opprettet etter andre verdenskrig som en institusjon som skulle jobbe for fred, sikkerhet og stabilitet mellom nasjonene etter andre verdenskrig. FNs sikkerhetsråd er det øverste organet som kunne fatte viktige beslutninger i FN utenom Generalforsamlingen. Sikkerhetsrådet består av totalt 15 medlemmer hvor fem er faste, de kalles ofte for «the permanent five» eller P5. De andre medlemmene velges for en periode på 2 år og rulleres mellom de resterende medlemslandene av FN. Etter andre verdenskrig ble det bestemt at stormaktene som hadde ledet an i krigen mot Tyskland skulle være permanente medlemmer. De fem permanente er USA, Storbritannia, Frankrike, Kina, og Sovjetunionen, disse har også den unike muligheten til å legge ned veto i saker som skal behandles.

Hvorfor er Russland i Sikkerhetsrådet?

Det er på sett og vis mange som tenker på Sovjetunionen som Russland. Det er kanskje ikke så rart, men juridisk sett og reelt sett var Sovjetunionen en union mellom 15 likestilte stater etter en grunnlov, hvor Russland riktignok var den største og den mest innflytelsesrike.

Det var altså ikke Russland som vant krigen mot Tyskland, og det var ikke Russland som fikk sete i Sikkerhetsrådet. Det var unionen av de forente Sovjetstater, en føderasjon av republikker likestilte republikker som hadde like rettigheter ifølge den sovjetiske grunnloven. Dette er viktig å påpeke fordi Sovjetunionen og den sovjetiske hæren bestod ikke bare av russere, en stor del av hæren var f. eks ukrainere, kasakhstanere, armenere og soldater fra de andre sovjetstatene. I Norge ligger det flere kasakhstanske og ukrainske soldater begravet, som et tydelig tegn på at det ikke var en russisk armé eller Russland som alene som var part i krigen eller som frigjorde Norge.

Selv om Sovjetunionen var ledet fra Moskva, og Stalin var fra Georgia, ga ikke dette Russland eller Georgia noen særskilt stiling i unionen. Det samme gjelder for Sveits og de 24 helvetiske kantoner, som er sammensluttet i en konføderasjon, og som har sin administrasjon i Bern. Alle kantonene er sidestilte og har like rettigheter.

Russland var klart den største og mest dominerende av alle republikkene, men intet sted i konstitusjonen står det skrevet at Russland hadde en særstilling mellom statene, de var altså sidestilte reelt sett og juridisk sett. Dette leder frem til neste interessante problemstilling. Hvorfor i all verden sitter Russland i det permanente setet til Sovjetunionen?

Vi kan lese i Store Norske Leksikon at «Fra 1956 og fram til Sovjetunionens oppløsning i 1991 var staten delt i 15 unionsrepublikker, hvorav Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk – RSFSR – var den klart største. Hver enkelt av republikkene dekket et landområde som hovedsakelig, men ikke utelukkende, var bebodd av en av de større etniske gruppene. Det fantes også mange administrative underområder – autonome republikker, autonome regioner, autonome kretser – som alle var hjemland for forskjellige etniske minoriteter. De femten republikkene var som følger. Armenia, Aserbjadjan, Estland, Georgia, Hviterusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Russland, Tadjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.»

På Wikipedia står det følgende: «Sovjetunionen eller Sovjetsamveldet (russisk: Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик [СССР][1], Unionen [eller Samveldet] av sosialistiske rådsrepublikker [USSR eller SSSR]; i dagligtalen ofte bare kalt Sovjet) var en sosialistisk føderasjon i Øst-Europa og Asia som eksisterte fra 1922 til 1991. Sovjetunionen var et samvelde av 15 på papiret autonome republikker, med Den russiske sovjetiske føderative sosialistrepublikk som den største og klart dominerende delrepublikken. Den russiske sovjetrepublikkens store dominans gjorde at Sovjetunionen ofte ble omtalt som «Russland» eller «Sovjet-Russland» i Vesten, selv om denne betegnelsen ikke var nøyaktig.»

Kaos og eufori skaper muligheter

Da Sovjetunionen kollapset trakk verden et lettelsens sukk. Endelig var den kalde krigen over, til og med historikeren Francis Fukuyama kunne med stor pondus erklære at vi var ved «The end of history» og at nå ville verden bli et sted der alle ble liberale demokratier styrt etter folkerett og etter demokratiske verdier. I denne rusen og lettelsen over omstendighetene og i det kaoset som oppstod i de 15 statene som ikke lenger var i en union, lå alt til rette for at russerne kunne tilsnike seg plassen.

De fleste sovjetrepublikkene ble presset til å anerkjenne Russland som arving i en rekke CIS-beslutninger (et internasjonalt forum for tidligere sovjetrepublikker som ble opprettet for å arrangere juridisk og jevn desintegrering av Sovjetunionen). Av de 14 landene så ble 12 «lurt» av Russland gjennom såkalt å anerkjenne Russland som etterfølger ved å unngå å betale sovjetisk gjeld som den gang utgjorde 80 milliarder USD i 1991. Russland skulle ta gjelden, i bytte anerkjente andre republikker russisk eierrett til alle Sovjets eiendeler i utlandet og dens plass i internasjonale organisasjoner. Russerne skal ha for at de er gode på det diplomatiske spillet og at de er mestere på å lyve og bedra. At de de fikk presset 12 av de 14 andre republikkene til å anerkjenne Russland som arvtaker av Sovjet er en ting. Det betyr ikke at det internasjonale samfunnet behøver å gjøre det samme, eller akseptere narrativet som ble skapt.

Ukraina var et av landene som ikke var med på denne hestehandelen, og dermed gir dette Ukraina i dag en annen status om de velger å kreve Russlands plass i sikkerhetsrådet. At Russland skulle få plassen ble det aldri stemt over i FNs Generalforsamling, det var aldri en reel debatt eller behandling av temaet. Ukraina har heller ikke juridisk sett godkjent at Russland har det permanente setet da de ikke var blant de 12 tidligere sovjetrepublikkene som ble presset inn i en avtale med Russland, de er i en særstilling.

Så kunne Russland bare arve Sovjet?

Etter sammenbruddet av Tsjekkoslovakia i 1993 ble Tsjekkia og Slovakia med i FN igjen. Og etter sammenbruddet av Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia, ble Forbundsrepublikken Jugoslavia, som inkluderte Serbia og Montenegro, tvunget til å handle på denne måten, altså søke på nytt. Samtidig erklærte tidligere Jugoslavia, i likhet med den russiske føderasjonen, med henvisning til kontinuitetsprinsippet, sitt fortsatte medlemskap i FN. Det som viste seg å være tillatt for Moskva ble imidlertid uakseptabelt for Beograd: Sikkerhetsrådet bestemte at Jugoslavia skulle søke om medlemskap på nytt.

I FNs historie er Russland den eneste som klarte å bli medlem av FN, og omgå de obligatoriske prosedyrene, inkludert å ikke signere FN-pakten og ikke ratifisere denne. Det er bemerkelsesverdig at det i artikkel 23 i charteret fortsatt er USSR som nevnes, og ikke Den russiske føderasjonen, på listen over faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd. “Artikkel 23 er altså nå i en juridisk konflikt eller spagat, siden den setter spørsmålstegn ved Russlands status som medlem av FN og permanent medlem av Sikkerhetsrådet, da det henvises til USSR og ikke til Russland.

Ved oppløsningen av Sovjet hadde FN egentlig kun to alternativer. Det ene var å fjerne Sovjetunionens sete da unionen ikke eksisterte lenger, og dermed var det heller ingen til å representere Sovjetunionen. Det andre som kunne vært gjort var å la setet til Sovjet bestå, men at alle de tidligere Sovjetrepublikkene kunne kreve setet og dele på dette. Dette ville vært en krevende øvelse, men juridisk sett det riktige.

Det jeg skal frem til er at Ukraina i dag kan utfordre Russland ved å kreve den permanente plassen som tilhørte Sovjetunionen, for de har faktisk like mye krav på den som Russland. Russland har tilrøvet seg eller tilsneket seg på sedvanlig kleptokratisk og oligarkisk vis den plassen som tilhørte alle republikkene. Om du kommer unna med sjørøveri på høylys dag, er det best å sitte stille i båten og håpe på at ingen oppdager deg. Dessverre har man bare akseptert at Russland av en eller annen grunn hadde krav på plassen. Plassen i P5 som Russland hverken juridisk, moralsk eller etisk sett har krav på må derfor opp til debatt i Sikkerhetsrådet og i FNs generalforsamling snarest, bløffen er avslørt. Til og med russiske jurister har drøftet dette og problematisert situasjonen.

På tide å kaste ut Russland.

Selve grunnlaget for Sikkerhetsrådet var å skape et organ som skulle få slutt på aggresjonskriger og angrep som ikke var forankret i folkeretten. Hele formålet med Sikkerhetsrådet er å få sanksjonert og få slutt på kriger og konflikter ved å bruke det internasjonale samfunn til å presse den aggressive part til å stoppe. Når Russland som strengt tatt sitter i Sikkerhetsrådet ved en feil, og som aktivt har forlatt de prinsippene sikkerhetsrådet er tuftet på, bruker sin tilrøvede makt til å legge ned veto fra land som ønsker å få slutt på krigen i Ukraina, er tiden kommet for FN å seriøst se nærmere på det juridiske grunnlaget for Russlands plass.

FN må nå granske alle omstendighetene og de juridiske sidene for å finne ut om det ble gjort en feil. Ukraina bør umiddelbart legge inn formell protest og kreve Russlands plass som de har like stort rettmessig krav på som tidligere sovjetrepublikk da de ikke lot seg presse til å anerkjenne Russland som Sovjet. Videre bør Sovjetunionens sete i P5 suspenderes midlertidig med øyeblikkelig virkning frem til FNs generalforsamling har fått behandlet saken om setet skal fjernes eller deles med Ukraina.

Russland har et bruttonasjonalprodukt (BNP) på størrelse med Spania, men har cirka tre ganger så mange innbyggere. De er altså økonomisk sett å regne som en mygg i verdenssammenheng. Russland er ikke lenger en stormakt å regne tross sine store landarealer. Russland er et land med cirka 143 millioner innbyggere, altså ikke særlig viktig sammenlignet med f.eks Nigeria, Brasil eller Indonesia som alle er større i befolkning. Russlands økonomi er svak. Demografien er svak og befolkningen minker. Selv om Russland har atomvåpen, hva så? Det har India, Israel og Pakistan også. Russland har ingen rett til å kreve noen plass fremfor Ukraina eller andre større og viktigere land i verden som for eksempel India, en atommakt med verdens største befolkning. Tiden er derfor overmoden. Kast ut den kleptokratiske røverstaten av Sikkerhetsrådet, og gjerne FN i samme slengen. La Russland søke opptak på nytt slik som Jugoslavia gjorde, og som alle de andre måtte gjøre etter Sovjetunionens fall. På den måten kan verdenssamfunnet statuere et eksempel om at ingen land har forrang eller skal behandles annerledes enn andre, og at alle må søke medlemskap i FN på like vilkår, og etter like regler og prinsipper.

